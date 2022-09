Covid-19 en México: Detectan primer caso con la variante Centauro

Aunque los índices de COVID-19 van a la baja, la pandemia sigue vigente en el país y prueba de ello es la detección del primer caso con la variante Centauro en México, un nuevo linaje del coronavirus que se presume que es de las más contagiosas, incluso entre los vacunados.

El Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) fue quien detectó el primer caso con la variante Centauro o Centaurus del COVID-19. La cepa se diagnosticó en una mujer de 43 años de la Ciudad de México, que ya se encuentra bajo vigilancia por las autoridades sanitarias.

Tras presentar síntomas de COVID-19, la mujer se realizó una prueba PCR en un laboratorio privado el pasado 31 de agosto de 2022, y el 12 de septiembre el Inmegen publicó en la plataforma Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID), el resultado positivo con la variante Centauro.

De acuerdo con el GISAID, en el mundo hay actualmente 6 mil 823 casos con la variante Centauro, que tiene el linaje BA.2.75. Del número total de contagios, 708 se ubican en el Continente Americano, sobre todo en Canadá y Estados Unidos.

Variante Centauro: ¿Qué es lo que se sabe?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la subvariente BA.2.75 de ómicron, apodada como “Centauro” ya está bajo vigilancia y es más transmisible. Esto sin importar que las personas estén vacunadas.





Según los especialistas esta nueva parece eludir la protección obtenida o acumulada contra el coronavirus. No obstante, informaron, no hay indicativos de que sea más agresiva o cause estragos significativos.

La variante Centauro se detectó por primera vez en India, en mayo de este año y hasta el momento se encuentra en más de 20 países, incluidos Japón, Reino Unido y la India.

adn40, siempre conmigo. Síguenos en Twitter

app