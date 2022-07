¿Cuáles son los síntomas de Centaurus, subvariante de COVID-19?

Se dio a conocer sobre la detección de una nueva variante de COVID-19 en algunos países, se trata de BA.2.75 o también llamada Centaurus; te contamos cuáles son sus síntomas.

Centaurus ya fue detectada en 10 países, entre los que se encuentra el Reino Unido, Estados Unidos, India, Australia y Alemania.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que se ha clasificado a Centaurus como una vairante de interés, pero no de preocupación, ya que aunque está siendo monitoreada todavía no hay evidencia de que cause problemas.

También se dio a conocer que el número de contagios de BA.2.75. continúa siendo bajo, por ejemplo, la mayoría de las infecciones en el Reino Unido son impulsadas por las variantes Ómicron BA.4 y BA.5.

Centaurus se detectó en la India en mayo pasado y al parecer tendría ciertas ventajas en relación con las variantes que circulan actualmente. Algunos por ejemplo han notado que BA.2.75 se ha extendido en regiones de la India.

En este país, se indicó que es posible que se haya alcanzado su punto máximo, además, no ha habido un gran aumento de hospitalizaciones o muertes desde que apareció esta subvariante de COVID-19.

Síntomas de Centaurus, subvariante de COVID-19

Dolor de cabeza.

Secreción nasal.

Tos.

Cansancio.

Es menos común la pérdida del gusto y el olfato.

¿Cuáles son los cuatro nuevos síntomas de la COVID-19?

Con el paso de los años, la COVID-19 fue teniendo nuevas variantes más contagiosas, algunas menos mortales y algunas otras un tonto más peligrosas, las cuales de igual forma fueron generando nuevos síntomas entre los afectados.

Datos actualizados confirman nuevos efectos que podrían indicar que te has contagiado de coronavirus, los cuales son:

1. Lesiones en la piel: De acuerdo con un estudio realizado por científicos del Reino Unido, uno de cada cinco pacientes con COVID-19 presentan lesiones en formas de ronchas rojas en todo el cuerpo. Estas podrían presentarse con la pigmentación de piel o bien, con picazón en las zonas afectadas, además de que se pueden llegar a generar ampollas en las uñas de los dedos de los pies, las cuales generan un dolor agudo en la zona.

2. Uñas COVID: Otra de las afectaciones que se presentan son las llamadas “uñas COVID”, las cuales se muestran con las llamadas “líneas de Beau”, afectaciones que se presentan en líneas blancas en las uñas de las personas por la falta de crecimiento de las mismas por la falta de vitaminas y minerales, los cuales son absorbidos durante el contagio de la COVID-19.

3. Caída de cabello: De igual forma está la pérdida de cabello, y es que el estrés que genera en las personas el estar contagiadas de un virus tan mortal como lo es la COVID-19, genera un estrés que puede generar la caída de cabello entre los afectados por esta enfermedad.

4. Pérdida auditiva: Otro de los síntomas presentados en las personas, es la pérdida auditiva, la cual se genera en las primeras semanas de contagio en las personas, además de que pueden llegar a presentar acúfenos o tinnitus, lo cual es la sensación de un zumbido permanente en el oído de las personas contagiadas.

Si bien es cierto que estos síntomas son catalogados como “raros” dentro del mundo científico, de igual forma se señala que éstos son temporales y las personas podrían dejando estas afectaciones con el paso del tiempo.

