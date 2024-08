El fruto seco que los cardiólogos siempre comen para ayudar al corazón y bajar de peso

En la búsqueda de alimentos que beneficien la salud del corazón y ayuden en el control de peso, el cacahuate (Arachis hypogaea) ha emergido como un favorito entre los cardiólogos. Este fruto seco, a menudo malinterpretado como una nuez, ofrece una serie de beneficios que lo convierten en una opción destacada en dietas equilibradas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son los beneficios del cacahuate?

Un estudio publicado en la Revista del Colegio Americano de Cardiología (Journal of the American College of Cardiology) resalta que los cacahuates pueden mejorar la salud arterial y reducir la inflamación, factores clave en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Además, los cacahuates contienen antioxidantes como el resveratrol, que también contribuye a la salud del corazón al combatir el estrés oxidativo.

El cacahuate no solo beneficia al corazón, sino que también puede ser útil en el control de peso. Investigaciones realizadas en la Universidad de Harvard sugiere que los frutos secos pueden ser aliados en la gestión del peso debido a su capacidad para promover la saciedad.

Aunque los cacahuates son calóricos, su combinación de proteínas, grasas saludables y fibra ayuda a mantener la sensación de plenitud por más tiempo, lo que puede reducir el consumo total de calorías.

Las personas que incluyen maní en su dieta tienden a consumir menos calorías en general y a tener un índice de masa corporal más bajo en comparación con aquellas que no los consumen. Esto se debe en parte a la capacidad de los cacahuates para regular el apetito y mejorar la eficiencia metabólica.

Estos alimentos son ricos en grasas saludables, como los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, que son conocidos por sus efectos positivos en la salud cardíaca. A su vez, estos tipos de grasas ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL (colesterol malo) y a aumentar el colesterol HDL (colesterol bueno).

¿Cómo incorporar cacahuates en tu dieta diaria?

Para aprovechar al máximo los beneficios del cacahuate, los expertos recomiendan consumirlo de manera moderada, preferiblemente en su forma natural o ligeramente tostada, sin agregar azúcares ni sal en exceso.

El cacahuate puede integrarse en una variedad de comidas, desde ensaladas hasta smoothies, y como un refrigerio saludable. La forma más popular de disfrutarlo, es mediante la crema de cacahuate o mantequilla de maní.

adn Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.