La banda para la cabeza creada para detectar el Alzhéimer

Un grupo de científicos creó un biomarcador digital capaz de detectar los primeros indicios de la enfermedad del Alzheimer a partir de patrones cerebrales durante el sueño. Se trata de una diadema portátil que se utiliza durante la noche y que puede ayudar a la evaluación e identificación temprana de este padecimiento que no tiene cura.

Investigadores del Campus Médico Anschutz de la Universidad de Colorado y de la Universidad Washington en San Luis, descubrieron este método que evalúa la actividad cerebral durante el sueño, aquella vinculada a las fases iniciales de la enfermedad de Alzheimer, que a menudo se manifiestan mucho antes de que aparezcan los síntomas de la demencia.

Este biomarcador digital utiliza tecnología EEG con un dispositivo implantado en la diadema que reconocer los patrones de las ondas cerebrales asociadas a la reactivación de la memoria durante el sueño profundo, una parte crucial del sistema de procesamiento de la memoria en los seres humanos.

Según el estudio, cuyos resultados fueron publicados recientemente en Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association , diseñaron un experimento con 205 adultos mayores a los que se les realizó un encefalograma durante el sueño, esto para registrar su actividad durante el sueño. La diadema o banda, realiza un proceso similar. También identificaron problemas mensurables de reactivación de la memoria asociados a los niveles de proteínas como el amiloide y la tau que se acumulan durante la enfermedad de Alzheimer.

Los científicos encontraron que existen patrones en las ondas cerebrales que se asocian con otros indicadores de la enfermedad del Alzheimer, diversos grados de actividad eléctrica que pueden fungir como marcadores para la detección temprana de la demencia.

“Este biomarcador digital permite utilizar cualquier dispositivo sencillo de EEG con diadema como rastreador de la salud cerebral”, afirmó Brice McConnell, MD, PhD, profesor adjunto de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado y autor principal del estudio. “Demostrar cómo podemos evaluar los biomarcadores digitales para detectar indicios tempranos de enfermedad utilizando dispositivos de diadema accesibles y escalables en un entorno doméstico es un avance enorme para detectar y mitigar la enfermedad de Alzheimer en las fases más tempranas.”

“Lo que descubrimos es que estos niveles anormales de proteínas están relacionados con reactivaciones de la memoria durante el sueño, que pudimos identificar en los patrones de ondas cerebrales de las personas antes de que experimentaran ningún síntoma”, añadió McConnell. “Identificar estos biomarcadores tempranos de la enfermedad de Alzheimer en adultos asintomáticos puede ayudar a los pacientes a desarrollar estrategias preventivas o paliativas antes de que la enfermedad avance”.

