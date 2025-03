¿Pierna o muslo? La parte más nutritiva y saludable del pollo, según la ciencia

El pollo es una de las carnes más consumidas a nivel mundial debido a que es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, además de su versatilidad de preparación y su precio accesible.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2023 el consumo per cápita de carne de pollo a nivel mundial fue de 10.23 kg. En cuanto al consumo de carne de cerdo, fue de 11.07 kg, y de carne de res, de 5.9 kg.

La OCDE y la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO) proyectan que el consumo de carne de pollo superará al de cerdo para 2030.

¿Cómo es el consumo de pollo en México?

México ascendió del sexto al quinto lugar en 2023 entre los países con mayor consumo de pollo a nivel mundial, desplazando a Rusia.

Según información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), México consumió 4 millones 836,000 toneladas de pollo (en su presentación “listo para cocinar"), superado solo por Estados Unidos (17.9 millones de toneladas), China (14.5 millones), la Unión Europea (10.2 millones) y Brasil (10.1 millones).

En ese sentido, ¿sabías que no todas las partes del pollo son iguales en términos de beneficios para la salud? Mientras que la pechuga de pollo ha sido considerada durante mucho tiempo la opción más saludable por su bajo contenido de grasa, estudios recientes revelan que la mejor parte de esta ave no es precisamente la pechuga ni los muslos.

¿Qué parte del pollo es más saludable para comer?

Se trata del solomillo de pollo. El solomillo está justo detrás de las pechugas, en su parte inferior y carece de hueso. Como es un corte de la parte interior de la columna vertebral, al solomillo también le llaman el lomo del pollo.

Esta pieza, aunque no es muy frecuente, se obtiene en tiras anchas de la parte posterior de la pechuga y su principal beneficio es que no contiene grasa, es suave y no tiende a resecarse tanto como la pechuga.

Según la dietista y nutricionista Katie Drakford, 100 gramos de solomillo de pollo aportan alrededor de 110 calorías, 25 gramos de proteína y un gramo de grasa.

¿Por qué es bueno comer pollo?

El pollo es un alimento nutritivo que puede ser bueno para la salud, ya que es rico en proteínas y vitaminas. También es bajo en colesterol y grasa, y es fácil de digerir; de acuerdo con datos del Consejo Mexicano de la Carne .



Contiene vitaminas del complejo B, vitamina A, zinc, tiamina, fósforo y ácido fólico.

Es rico en proteínas, que ayudan a formar y reparar tejidos del cuerpo.

Contiene hierro, calcio, potasio, magnesio y sodio

El hígado de pollo contiene hierro hemínico y riboflavina, también llamada vitamina B2.

El corazón de pollo contiene taurina y coenzima Q10, que ayudan a producir energía celular.

