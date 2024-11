El extracto acuoso de aloe vera altamente eficaz para piel sensible e irritada; precio y dónde conseguirlo

Me gustó mucho el producto se absorve rapido, deja una sensación fresca y liviana en el rostro, puedes usarlo varias veces durante el día y noche, ayuda a evitar que salgan mas espinillas puesto que limpia la piel, lo uso diario y me ha ayudado a disminuir un poco el color de mis ojeras colocándolo más en esa zona he notado que se ven un poco menos, recomendado totalmente’, ‘Me agrado el producto, ya lo utilice y me agrada como se ve la piel después de su uso, se recomienda’