El alimento poco conocido con 100 veces más vitamina C que la naranja y buena para los ojos

La ciruela Kakadu (Terminalia ferdinandiana) es un alimento originario del norte de Australia que está ganando atención por sus impresionantes propiedades nutricionales, sobre todo por su contenido de Vitamina C, buena para la salud de los ojos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánta vitamina C contiene una ciruela kakadu?

Esta pequeña superfruta, de aproximadamente el tamaño de una aceituna, es la fuente vegetal más rica en vitamina C conocida, conteniendo hasta 2,907 mg de vitamina C por cada 100 gramos. Para ponerlo en perspectiva, esto significa que tiene 100 veces más vitamina C que una naranja.

Este elemento es esencial para la salud del tejido conectivo, los huesos y los dientes. El Valor Diario (DV) actual es de 90 miligramos (mg) para hombres y 75 mg para mujeres.

Según el portal especializado Healthline, los síntomas de la deficiencia de vitamina C incluyen una mayor susceptibilidad a:



Encías sangrantes

Moretones frecuentes e infecciones

Mala cicatrización de heridas

Anemia

Escorbuto

La ciruela Kakadu ha sido utilizada durante siglos por las comunidades aborígenes de Australia, tanto como alimento como por sus propiedades medicinales. Tradicionalmente, se ha utilizado como antiséptico y calmante, y hoy en día se está reconociendo su potencial en la alimentación y la salud en general.

Beneficios para la salud de la ciruela Kakadu

Esta fruta es un verdadero cóctel antioxidante, rica no solo en vitamina C, sino también en polifenoles, potasio y vitamina E. Estos compuestos trabajan en conjunto para combatir los radicales libres y reducir el estrés oxidativo en el cuerpo. La alta concentración de vitamina C en esta fruta ayuda a aumentar la síntesis de colágeno y ácido hialurónico, lo que resulta en una piel más radiante, tonificada y uniforme.

Además de sus beneficios para la piel, la ciruela Kakadu es una excelente fuente de luteína, un antioxidante conocido por su capacidad para mejorar la salud ocular. La luteína ayuda a proteger los ojos contra la luz azul y puede contribuir a la reducción del riesgo de enfermedades oculares relacionadas con la edad.

¿Cómo incorporar la ciruela Kakadu en la dieta?

Aunque la ciruela Kakadu no es común en todos los mercados, su popularidad está en aumento, y se puede encontrar en forma de polvo, extracto o incluso en suplementos. Se puede agregar el polvo de ciruela Kakadu a batidos, yogur o cereales para aprovechar sus beneficios nutricionales. También se puede utilizar en aderezos para ensaladas o como ingrediente en productos horneados.

adn Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.