Las personas que no deben tomar leche todos los días, según Harvard

Durante años, tomar leche ha sido visto como una fuente esencial de calcio y otros nutrientes, especialmente en la dieta infantil. Sin embargo, investigaciones recientes ponen en duda su rol indispensable en la alimentación de todos los días de los adultos.

Un análisis de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard señala que el consumo diario de este alimento podría ser innecesario para la mayoría de las personas e, incluso, tener efectos adversos si se ingiere en exceso.

¿Qué dicen los expertos sobre el consumo diario de leche?

En un artículo publicado en la revista New England Journal of Medicine , los investigadores David Ludwig y Walter Willett argumentaron que las recomendaciones gubernamentales de consumir tres porciones diarias de lácteos pueden no ser adecuadas para adultos. Estos expertos, quienes también son profesores en el área de Nutrición y Epidemiología de Harvard, indicaron que los beneficios de la leche para fortalecer los huesos en adultos no son tan claros como se pensaba.

Los estudios mostraron que los países con mayor consumo de este líquido también presentan una incidencia más alta de fracturas de cadera, un indicativo de que la ingesta de este tipo de productos no necesariamente contribuye a mejorar la salud ósea.

Además, el consumo elevado de lácteos podría estar vinculado con un mayor riesgo de padecer cáncer de próstata y cáncer endometrial.

¿Cuáles son las mejores alternativas al consumo de leche?

Para quienes buscan alternativas, existen opciones como la leche de soya o leche de almendra . Sin embargo, los expertos recomiendan cautela, ya que muchos de estos productos pueden contener altos niveles de azúcar añadido. Ludwig y Willett sugieren que, en lugar de tomar leche de vaca todos los días, se elijan fuentes de calcio provenientes de vegetales de hoja verde, tofu y jugo de naranja fortificado.

La evidencia científica actual respalda la idea de que los adultos no necesitan consumir leche diariamente para mantener una dieta saludable y equilibrada. Con esta información, cada persona puede evaluar si la quiere mantener dentro de su alimentación o si prefiere otras fuentes de nutrientes, adaptándose a sus necesidades personales.

