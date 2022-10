Qatar 2022: Fechas, horarios y partidos Grupo B de la Copa del Mundo

El Grupo B del Mundial de Qatar 2022, lo conforman las siguientes selecciones: Inglaterra, Estados Unidos, Irán, Gales.

El favorito del Grupo B es por mucho el equipo Inglés, comandado por Gareth Southgate, no obstante, se jugarán partidos muy entretenidos en este sector.

Partidos del Grupo B

Este es el orden de los partidos que se jugarán en el Grupo B para el Mundial de Qatar 2022

Inglaterra vs Irán

Fecha: Lunes, 21 de noviembre

Hora: 7:00 de la mañana

Sede: Estadio Internacional Jalifa

Estados Unidos vs Gales

Fecha: Lunes, 21 de noviembre

Hora: 13:00 de la tarde

Sede: Estadio Áhmad bin Ali

Gales vs Irán

Fecha: Viernes, 25 de noviembre

Hora: 4:00, de la mañana

Sede: Estadio Áhmad bin Ali

Inglaterra vs Estados Unidos

Fecha: Viernes, 25 de noviembre

Hora: 13:00 de la tarde

Sede: Estadio Al Bait

Irán vs Estados Unidos

Fecha: martes, 29 de noviembre

Hora: 13:00 de la tarde

Sede: Estadio Al Zumama

Gales vs Inglaterra

Fecha: martes, 29 de noviembre

Hora: 13:00 de la tarde

Sede: Estadio Áhmad bin Ali

Partido estelar del Grupo B

Aunque este grupo nos regalará grandes juegos como el Gales vs Inglaterra, no cabe duda que el partido que no te podrás perder del Grupo B es; Inglaterra vs Estados Unidos.

Este partido siempre trasciende de la cancha y llega hasta el orgullo de los norteamericanos, como al de los ingleses.

Dejando los temas patrios y políticos de lado, dentro del terreno de juego será una garantía de enfrentamiento.

Recordemos que el equipo de nuestros vecinos del norte, ya no es el mismo equipo de antes, ahora la mayoría de sus jugadores radican en equipos de renombre en Europa como: Christian Pulisic (Chelsea), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), Sergino Dest (Milán) y podríamos continuar así con casi el resto de su plantilla.





A pesar de ser el partido estrella del Grupo B, no cabe duda que la selección subcampeona europea, Inglaterra, es la candidata para avanzar como cabeza de grupo.

