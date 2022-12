Así fue la sorpresa de Marruecos en octavos de final Qatar 2022

El Estadio de la Ciudad de la Educación recibía por segunda ocasión en la historia de los mundiales un duelo entre España y Marruecos. La primera vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en Rusia 2018, en fase de grupos, un partido que terminó 2-2. La diferencia fue que esta ocasión sería un duelo de matar o morir.

Marruecos le gana a España en octavos de final Qatar 2022

La Selección Española de Luis Enrique llegaba al partido con cuentas pendientes, pues tras su gran debut mundialista contra Costa Rica, donde le propinó siete tantos, ‘La Roja’ empezó a caer en picada.

Una victoria, un empate y una derrota, sería el historial de España en fase de grupos, cifras que en papel no parecían del todo malas, porque se le veía un buen estilo de juego a los españoles, sin embargo, su derrota contra Japón no gustó a los aficionados y se esperaba que los dirigidos por Luis Enrique enmendaran su error buscando el pase a cuartos de final.

Marruecos, una selección que ha ganado ser el ‘caballo negro’ de esta justa mundialista. Los dirigidos por el francés Walid Regragui, lograron ser el primer lugar de su grupo, dejando por detrás a rivales como Croacia, Bélgica y Canadá.

Lo que para muchos parecía suerte o casualidad, para el entrenador de Marruecos fue todo lo contrario, él dejó claro en rueda de prensa que las cosas no pasan por si solas, que él ha inculcado en sus jugadores el pensamiento de “apuntar al cielo”, acompañado de un buen trabajo técnico, táctico y físico.

Con un buen futbol y la moral a tope, Marruecos eliminó a España y le dejó claro al mundo que sus buenas actuaciones en esta Copa del Mundo no han sido golpes de suerte.

Ambas escuadras arrancaron el partido de octavos de final con su arsenal pesado. Desde los primeros minutos hasta el final, se jugó un partido muy físico, con Marruecos bien cerrado en el fondo y España buscando espacios para atacar.

Varios intentos hubieron por parte de los Españoles para tocar la puerta de los Marroquís, pero sin oportunidades francas de gol, y con un poco de fortuna para los de Marruecos en que los Españoles no estaban finos, el partido se fue al alargue.

Los tiempos extra fueron más de lo mismo, se notaba a una España desesperada, que sabía que lo peor que le podía pasar era irse a la tanda de penales, así que ‘La Roja’ continuó proponiendo lo que le quedaba de futbol.

Una buena respuesta defensiva de Marruecos llevó el encuentro a donde lo querían llevar, la tanda de penales.

Luis Enrique, entrenador de España, había mencionado en la rueda de prensa previa al partido que encargó a sus jugadores que antes del Mundial cobren por lo menos mil penales en los entrenamientos con sus clubes, esto debido a que el exentrenador blaugrana sabía que era muy probable que en la Copa del Mundo se dispute la tanda de penales.

La realidad fue otra, a pesar del encargo de Luis Enrique a sus jugadores en practicar penales, España no logró meter ni un gol desde los once pasos y Marruecos no desaprovechó la oportunidad al meter tres penales y avanzar a cuartos de final de Qatar 2022.

