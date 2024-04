Por qué no debés despertar a tu perro si tiene una pesadilla, según estudio de Harvard

Los perros son los mejores amigos del hombre, acompañan a su dueño en todo momento y brindan un cariño sincero. Seguramente te has percatado de que tu mascota hace movimientos bruscos mientras duerme, esto es normal, ya que los animales también sueñan, la doctora Deirdre Barrett de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard explicó a detalle este tema.

Al igual que los humanos, los perros sueñan y tienen pesadillas; es posible reconocer cuando una mascota se encuentra en esta situación a través de ciertas conductas como: movimiento de orejas, pequeños espasmos o ligeros aullidos o hasta ladridos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué no despertar a una mascota si tiene una pesadilla?

De acuerdo con Barrett, los animales también pasan por REM (Movimientos Oculares Rápidos) fase en la que soñamos. Por su parte, la veterinaria Ana Martínez añadió que “hay estudios científicos que indican que tanto humanos como animales muestran ciclos de sueño similares, con los mismos patrones cerebrales.

Observa que nuestra mascota está pasando por un mal momento genera malestar en nosotros, sin embargo, Barrett recomendó no despertar a los perros cuando tienen pesadillas, la experta indicó que esto no es bueno pues están en medio de su descanso. Otra razón para no hacerlo es que los animales podrían entender que moverse durante el sueño es erróneo, sin embargo esto es una práctica normal.

¿Qué sueñan los perros?

La experta animal indica que las mascotas llegan a soñar con sus amos, personas más familiares o situaciones cotidianas, tal cual lo hacemos los humanos.

¿Y los gatos? Es común que los michis permanezcan quietos durante algunas etapas del sueño, no obstante también llegan a moverse, según reveló el investigador Michel Jouvet.

“Cuando los gatos entran en la fase REM, saltan, acechan, se arquean y sisean”, detalló. Jouvet también destacó que mientras los gatos sueñan, dan la impresión de estar “cazando ratones”.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.