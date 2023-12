Tim Allen acusado de ser muy “grosero” durante las grabaciones de la serie The Santa Clauses

Tim Allen, conocido por su papel de Papá Noel en la saga cinematográfica The Santa Clause, fue acusado de ser muy “grosero” con una de sus compañeras de reparto en la serie de Disney+, The Santa Clauses , que continúa la historia de las películas navideñas.

La actriz Casey Wilson, que participó como invitada en el episodio piloto de la serie, que se estrenó en noviembre de 2022, reveló en un episodio reciente de su podcast “Bitch Sesh” que trabajar con Allen fue “la peor experiencia” que tuvo “con un coprotagonista”.

Según Wilson, Allen era muy exigente y desagradable con ella en el set. El actor de le pidió que dejara de “pisar sus líneas” en una escena en la que ella tenía que tirarle cosas creyendo que era un ladrón. Además, dijo que Allen nunca hacía contacto visual ni hablaba con nadie, mientras que todo el mundo estaba simplemente nervioso y tenso a su alrededor.

Tim Allen era un cabrón. Fue realmente la peor experiencia que he tenido con un coprotagonista. -Dijo Wilson.

A su vez, señaló que no habló sobre el tema hasta ahora debido a que uno de los productores de la serie es un gran amigo suyo y porque a sus hijos “les encantaban las películas”.

Wilson también reveló que al final de las grabaciones, Tim Allen abandonó el set de una manera cortante, pues simplemente dejó caer su vestuario de Papá Noel en el suelo y se retiró. Previo a ello, la producción ingresó a un doble del actor, a quien Wilson describió como “un hombre encantador con el que era mucho más agradable actual, según declaró al programa.

La actriz, quien también ha participado en Saturday Night Live y Happy Endings, relató que uno de los miembros del staff corrió para levantar la capa de Allen y después exclamó: ‘es un cabrón (...) y lo estás viendo en un buen día”.

The Santa Clauses es una serie creada por Jack Burditt que sirve como secuela de las tres películas de Allen, The Santa Clause (1994), The Santa Clause 2 (2002) y The Santa Clause 3: The Escape Clause (2006). En la serie, Allen retoma su papel de Scott Calvin, un hombre que se convirtió en Papá Noel tras matar accidentalmente al anterior. Elizabeth Mitchell también vuelve a interpretar a la Sra. Claus, la esposa de Scott.

La serie ya emitió dos temporadas en Disney+ y recibió críticas mixtas por parte de la audiencia. Algunos fans han elogiado el regreso de Allen al personaje, mientras que otros han criticado el humor y la trama de la serie.

