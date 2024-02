¿Cuándo se estrenará la tercera temporada de The Bear? Esto sabemos

The Bear volverá con su tercera temporada. La noticia fue anunciada por el presidente de FX, John Landgraf, durante la presentación de la cadena en la gira de prensa de invierno 2024 de la Asociación de Críticos de Televisión. Landgraf no tenía muchos detalles que compartir sobre la temporada, sin embargo, cuando se le preguntó si podía compartir si la serie traería tantas estrellas invitadas de alto perfil como lo hizo en la segunda temporada, bromeó: “Desafortunadamente, no puedo. Me quedé tan sorprendido como tú cuando el episodio de Navidad entró por la puerta”.

Landgraf, sin embargo, habló sobre la estrategia de lanzamiento de la serie, diciendo que no tenía “ninguna duda” de que Hulu continuará lanzando todos los episodios en un día en lugar de semana a semana. “Ni a mí ni a ninguno de los que trabajamos en la serie se nos escapó que eso provocaba ansiedad”, dijo. “Así que tomamos la decisión de dejarlo todo porque tiene un final hermoso y edificante”.

The Bear ha sido un gran éxito para FX. Además de alcanzar una audiencia considerable con las dos temporadas, la primera temporada se llevó a casa 10 trofeos en la ceremonia de los Emmy del mes pasado, retrasada por la huelga, incluidos los premios a la mejor serie de comedia, actor principal de comedia (Jeremy Allen White), actor secundario de comedia (Ebon Moss-Bachrach) y actriz secundaria de comedia (Ayo Edebiri). Y la segunda temporada ya ha empezado a recoger premios, White, Edebiri y la serie en general se llevaron los máximos galardones tanto en los Globos de Oro como en los Critics Choice Awards, y Moss-Bachrach también se llevó un Critics Choice Award.

En declaraciones a la revista Variety en diciembre, White dijo que aún no había leído ningún guion, pero que pronto empezaría a preparar la tercera temporada: “Sé que en enero voy a pasar bastante tiempo reuniéndome con algunos chefs. Creo que habrá un menú para el restaurante de la tercera temporada. Y sé que voy a empezar a armar ese menú con diferentes chefs”.

“Todos hicimos un montón de preparación antes de la primera temporada. Fui a la escuela culinaria y pasé mucho tiempo en restaurantes. Y luego, en la segunda temporada, se trataba de montar el restaurante, así que no se cocinaba tanto. Pero ahora, en la tercera temporada, creo que vamos a volver a ese ambiente de cocina funcional que teníamos en la primera”, dijo a la publicación.

Se espera que la tercera temporada llegue para el mes de junio.

