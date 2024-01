Selena Gomez interpretará a esta famosa cantante en una nueva biopic

Selena Gomez protagonizará la nueva película biográfica de Linda Ronstadt, una de las cantantes más reconocidas de la música popular estadounidense. La actriz y cantante compartió la noticia a través de Instagram, donde publicó la foto del libro de memorias de Ronstadt, Simple Dreams, publicado en 2013.

De acuerdo con Variety , la película aún no tiene título ni fecha de estreno, pero se sabe que contará con la producción de John Boylan, el mánager de Ronstadt, y James Keach, el productor del documental Linda Ronstadt: The Sound of My Voice, que se estrenó en 2019 y repasó los éxitos y la carrera de la artista. Tampoco se ha revelado quién dirigirá el filme ni qué otros actores formarán parte del reparto.

¿Quién es Linda Ronstadt?

Linda Ronstadt es una leyenda de la música country, rock ‘n’ roll y latina, con más de 100 millones de discos y 11 premios Grammy. Nacida en Arizona en 1946, Ronstadt comenzó su carrera a finales de los años 60 como parte del grupo The Stone Poneys. Posteriormente se lanzó como solista y alcanzó la fama con álbumes como Heart Like a Wheel y Simple Dreams, que mostraron su versatilidad vocal y su capacidad para interpretar diferentes géneros musicales. Entre sus canciones más conocidas se encuentran You’re No Good, Blue Bayou, When Will I Be Loved y Don’t Know Much.

Ronstadt, quien al igual que Selena Gomez tiene raíces mexicanas, exploró sus raíces con el álbum Canciones de mi padre, que recopilaba canciones tradicionales mexicanas y que fue un éxito comercial y crítico. Además, participó en proyectos musicales junto a otros artistas como Dolly Parton, Emmylou Harris, Aaron Neville y Nelson Riddle. En 2011, Ronstadt anunció su retiro de los escenarios, debido a que padece una enfermedad degenerativa llamada parálisis supranuclear progresiva, lo cual le impide cantar.

Selena Gomez, por su parte, sigue siendo una de las estrellas más populares del momento, tanto en el ámbito de la actuación como en el de la música. La actriz saltó a la fama tras protagonizar Los magos de Waverly Place, para Disney, además de otras películas como Spring Breakers, The Fundamentals of Caring y A Rainy Day in New York. Mientras que en el ámbito de la música incursionó con temas como Naturally y nuevos temas como Lose You to Love Me, Come & Get It y más.

Gomez estuvo nominada a los Globos de Oro por su papel en la serie de Hulu “Only Murders in the Building”, que también produce y protagoniza junto a Steve Martin y Martin Short. La serie es una comedia de misterio sobre tres vecinos obsesionados con los podcasts de crímenes que se ven involucrados en uno real.

