Todo lo que debes saber sobre el escándalo de Jimmy Fallon en The Tonight Show de NBC

Jimmy Fallon se vio envuelto en una grave polémica tras las diversas acusaciones en su contra por parte de varios miembros de la producción de ‘Tonight Show’ en NBC. El actor y conductor estadounidense habría convertido el set en un ambiente “hostil” a lo largo de los años que lleva al frente del show, el cual es aclamado por millones de televidentes y estrellas de la industria musical y cinematográfica dentro de USA.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Según una revelación de Rolling Stone y la declaración de varios miembros de la producción, el comportamiento de Jimmy Fallon habría llevado a algunas personas hasta el “llanto”. Además, el programa se describió con un ambiente “tóxico”, mientras que algunos otros empleados aseguraron que su salud mental empeoró durante su tiempo en el ‘late night’ debido a la presión sometida por el conductor.

A lo largo de la historia de ‘The Tonight Show’ han existido nueve conductores diferentes. Fallon sucedió a Jay Leno en 2014 y se dice que la “impermanencia” de los showrunners y la rotación constante es lo que exacerbó la situación.

Lee también: La oscura miniserie de solo 8 capítulos que te atrapará desde el inicio y que sale de Netflix en septiembre

Fuentes internas del programa señalaron que existió una era de estabilidad mientras Chris Miller fue nombrado showrunner en marzo de 2022. El productor también trabajó con la esposa de Fallon, Nancy Juvonen, socia de producción de Drew Barrymore.

En sus primeros años, Miller intentó centrar el programa en los puntos fuertes de Fallon, con las imitaciones, los sketches y la música, y también al alejarlo de las grandes dosis de humor político. Fue tal la centralización en el trabajo de Jimmy Fallon que “nadie le dijo que no” a nada, según una de las declaraciones.

Lee también: Regreso de Juan Gabriel: lanzan canción Méxxico Es Todo, tema póstumo del ‘Divo de Juárez’

“Todo el mundo andaba con pies de plomo, especialmente los showrunners”, dijo un antiguo empleado a la revista. “Nunca sabías cuando nos iba a tocar y cuándo iba a montar un berrinche. Mira cuántos showrunners se fueron tan rápido. Sabemos que no duraron mucho”.

Según algunos exempleados, el set de grabación tenía “una sala de llanto”, donde los trabajadores podían liberar su estrés debido al fuerte y hostil ambiente de trabajo.

“Era como, si Jimmy está de mal humor, el día de todo el mundo estaba jodido”, dijo un ex empleado. “La gente no bromeaba en la oficina y no se quedaba hablando con los demás. Era algo así como, céntrate en lo que tengas que hacer porque Jimmy está de mal humor, y si lo ve, puede que se largue”.

Otro miembro de la producción alegó que Fallon llegó presuntamente borracho a uno de los ensayos, lo que alertó a toda la producción.

Jimmy Fallon emitió una reciente declaración frente a su equipo de trabajo, según reveló un portavoz para Variety. “Es vergonzoso y me siento muy mal. Lo siento si los he avergonzado a ustedes y a su familia y amigos”, dijo Fallon durante una reunión de Zoom con los empleados de ‘Tonight'.

“Me siento tan mal que ni siquiera puedo decirselos”. La reunión convocada, se dijo que fue breve: “Quiero que este programa sea divertido, que incluya a todo el mundo, que sea divertido, que sea el mejor programa, la mejor gente”.

Hasta el momento, NBC no ha hablado al respecto. Mientras tanto, ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon continua en pausa tras la huelga de los sindicatos de guionistas y actores WGA y SAG-AFTRA.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.