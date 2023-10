Paris Hilton ha negado muchas invitaciones y propuestas últimamente por esta razón

Paris Hilton tiene otras prioridades, pues ahora pasó de ser empresaria, modelo y socialité a mamá 24/7. La orgullosa madre de 42 años reveló cómo es que ha dejado muchos compromisos, invitaciones y propuestas por estar con su bebé de tan sólo 10 meses.

El nuevo papel de Paris Hilton como madre le ha ayudado a aprender el poder de “decir no” entre lo “mucho” que tiene por “compaginar” (además de DJ y diseñadora de modas) para dedicarse a su hijo Phoenix Barron, resultado de su unión con Carter Reum.

“Siempre doy prioridad a Phoenix, y he aprendido a decir que no”, dijo Hilton a la revista People. “Estoy constantemente diciendo que no a cosas, porque sólo quiero pasar el mayor tiempo posible con él, y no quiero perderme ninguno de estos momentos especiales en su vida y todos estos hitos”. Paris aseguró que Phoenix es “todo” para ella, por ende, su prioridad será él.

Hilton y Reum, de 42 años, dieron la bienvenida discretamente a su primer hijo el 16 de enero de 2023, a través de un vientre de alquiler. La pareja, que se casó a finales de 2021, se guardó la noticia durante más de una semana.

Hilton anunció la llegada de Phoenix ocho días después de su nacimiento a través de Instagram, a través de una fotografía en primer plano de ella sosteniendo su mano, escribiendo: “Ya eres amado más allá de las palabras”.

Paris Hilton también reveló lo mucho que sus padres están “obsesionados” con el bebé, además de que siempre procura pedir el consejo de su madre o hermana para educar de la mejor manera a Phoenix. “Tengo mucha suerte de estar tan unida a mi familia, así que tengo un grupo de apoyo tan grande”, dijo a la publicación.

El crecimiento de su hijo durante estos últimos meses ha sido muy notorio para la pareja. La socialité explicó que el pequeño ya se sienta solo y desde hace unos meses comenzó a ingerir alimentos sólidos. Ahora, expresaron su emoción por lo mucho que esperan que pueda hablar, “andar y se convierta en un niño pequeño”.

