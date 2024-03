Estos son los mejores looks de la alfombra roja de los premios Oscar 2024

La 96.ª edición de los Premios Oscar no solo celebró lo mejor del cine, sino que también se convirtió en un espectacular desfile de moda, donde las estrellas no dudaron en deslumbrar con sus atuendos. La alfombra roja se transformó en un lienzo de expresión personal y estilo, presentando desde diseños atemporales hasta las propuestas más vanguardistas. A continuación, destacamos los vestuarios más memorables de la noche, aquellos que definieron el tono de glamour y elegancia de los Oscar .

En definitiva, una de las tendencias más notables fue el regreso a los clásicos, con vestidos de siluetas elegantes y colores sobrios. Las estrellas optaron por reinterpretar el glamour tradicional, eligiendo diseños que equilibran la sofisticación con un toque moderno. Entre estos, destacaron los vestidos con cortes limpios y telas lujosas, demostrando que la elegancia atemporal nunca pasa de moda.

Algunos looks, como el Zendaya, deslumbraron en la alfombra roja. La estrella, quien recién estrenó la aclamada secuela de Dune, lució un vestido de corte largo, estampado de palmeras con tonalidades rosadas y plateadas. La actriz, quien es uno de los íconos de la moda más vigentes de la actualidad, destacó entre varias de las celebridades, invitados y nominados.

Jennifer Lawrence optó por un vestido sin mangas, con una chalina que cae sobre sus hombros, en color negro y de puntos blancos.

Ariana Grande, quien recie estrenó su nuevo álbum Eternal Sunshine, también lució un extravagante vestido color rosado.

Michelle Yeoh, ganadora del Oscar a Mejor actriz en 2023 por Everything, Everywhere, All At Once, y presentadora en esta emisión de la premiación, lució un vestido plateado y brillante, con un par de guantes negros que le dan un toque muy elegante.

Florence Pugh, miembro del cast de Dune, también portó un corte recto en tono gris claro, con un corsé transparente y bordes ondulados.

Ryan Gosling, nominado a Mejor Actor (Robert Downey Jr. ganó el galardón por Oppenheimer), optó por un traje negro con bordes plateados y un look relajado y menos formalizado que el clásico esmoquin para la ocasión.

Emily Blunt y John Krasinski utilizaron un conjunto blanco. Mientras la actriz de ‘El Diablo Viste a la Moda’ utilizó un vestido color crema con detalles plateados, el actor portó un traje de la misma tonalidad

Lupita Nyong’o posó con un vestido azul cielo con detalles en pedrería y plumas, mientras que el actor Joseph Quinn se unió a la tendencia sin corbatas, con un estilo más relajado y fresco.

Emma Stone, nominada a Mejor Actriz de reparto por Poor Things en esta emisión de los Oscar, se robó las cámaras con este vestido coral, con un corte entallado y figuras en olanes que resaltan su figura.

Anya Taylor-Joy deslumbró con un vestido en tonos grises claros y detalles en pedrería.

America Ferrera, nominada por Barbie.

Simu Liu y Allison Hsu

Eva Longoria

Vanessa Hudgens

Varios diseñadores de alta costura tuvieron su momento de gloria, presentando piezas que bien podrían considerarse obras de arte. Con una atención meticulosa al detalle, estos vestidos incorporaron elementos como bordados intrincados, aplicaciones delicadas y tejidos innovadores. La alta costura brilló por su capacidad de capturar la fantasía y el lujo, ofreciendo momentos verdaderamente icónicos en la alfombra roja de los premios Oscar.

Los hombres también tomaron riesgos en la alfombra roja, alejándose de los tradicionales trajes negros para experimentar con colores, texturas y estilos. Desde terciopelos ricos hasta algunos trajes con estampados y colores inesperados, la moda masculina en los Oscar fue testimonio de un cambio hacia la expresión personal.

La 96.ª edición de los Premios Oscar no solo fue una noche para recordar por las celebraciones del cine, sino también por los memorables momentos de moda que ofreció.

