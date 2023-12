Natti Natasha abrió su corazón y reveló duras confesiones

Natti Natasha es una de las artistas más exitosas del género urbano y a lo largo de su carrera enfrentó grandes desafíos en su vida personal. En una entrevista exclusiva con el periodista Rodner Figueroa, la cantante dominicana se abrió como nunca antes y compartió detalles íntimos de su historia , su relación con Raphy Pina y su maternidad.

Natasha inicialmente habló sobre su más reciente álbum, Nasty singles, una serie de canciones muy personales que reflejan su estado de ánimo y sus emociones. “Es el proceso de todo lo que yo he vivido en este último año y medio, los sube y baja que he tenido que experimentar. Aquí están todos los sentimientos”, explicó la artista, quien se enfrentó al encarcelamiento de su prometido Raphy Pina, acusado de posesión ilegal de armas.

La intérprete de Sin pijama reveló cómo logró mantenerse fuerte y positiva ante la adversidad. “Enfocarme en lo positivo, enfocarme en mi hija, que no le voy a demostrar ningún tipo de tristeza ni de preocupación”, dijo sobre su bebé Vida Isabelle, nacida en mayo de este año. “Enfocarme en lo positivo, que mi pareja tiene salud, está vivo”.

Natti Natasha confesó que no ha sido fácil lidiar con la ausencia de Raphy Pina, con quien está comprometida. “He llorado a solas, pero con el tiempo todo fue mejorando”, admitió. “Cuando estás en el piso, no puedes caer más abajo. A ti no te queda de otra que subir”, afirmó.

Tengo una razón muy brillante y una bendición muy grande que es mi hija y toda la familia, mis padres, Raphy, que yo le tengo que dar mucha fuerza”, reconoció. “Cada dos semanas estamos fielmente toda la familia visitando a Raphy días completos, todo el fin de semana”, contó sobre su pareja, a quien espera ver pronto en libertad.

El recorrido de Natti Natasha por la industria musical

Natti Natasha también habló de sus inicios en la música y cómo llegó a ser una estrella del reguetón. La cantante recordó que era estudiante de ingeniería industrial en República Dominicana cuando decidió lanzarse como reguetonera a los 16 años. Para ello, se fugaba de la casa de sus padres para ir a shows de música sin que ellos lo supieran. Su sueño era triunfar en Estados Unidos y por eso se mudó a Nueva York en busca de oportunidades.

Su primer gran éxito fue el dueto con Don Omar en el tema Dutty love, que la catapultó a la fama internacional. Fue por medio del cantante que conoció a Raphy Pina, dueño de Pina Records, quien se convirtió en su manager y luego en su prometido y el padre de su hija. Natti Natasha reveló cómo se enamoró de él y qué es lo que más le atrae de él.

"¿Fue amor a primera vista?”, le preguntó Rodner. “No, fue respeto. Creo que el amor se fue dando cuando fuimos compartiendo, fuimos trabajando de mano a mano”, recordó ella. “A mí me impresiona mucho la inteligencia de un hombre”, dijo. “La química es lo más importante”.

