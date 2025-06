Queen, The Beatles y Michael Jackson en CDMX; todos los detalles del concierto sinfónico de estas leyendas

¿Eres fan de Michael Jackson? Entonces, no puedes dejar pasar la oportunidad de escuchar en vivo y, en plena CDMX, los mejores éxitos de ‘El rey del pop’ y de bandas icónicas como The Beatles y Queen en pleno 2025.

¡Aparta la fecha! Aquí te dejamos todos los detalles del mejor concierto sinfónico que sucederá en la capital mexicana, muy pronto.

¿Cuándo y dónde será el concierto sinfónico de Michael Jackson, Queen y The Beatles en CDMX

Si estás listo para disfrutar de los mejores éxitos de estas leyendas de la música, aparta la fecha e invita a tus amigos o familiares a uno de los mejores conciertos que sucederán en la CDMX en el mes de julio.

El concierto sinfónico de Michael Jackson, Queen y The Beatles se llevará a cabo el próximo 6 de julio de 2025, en punto de las 13:00 horas.

El evento titulado ‘Symphony Legacy’ en el que volverán a sonar los acordes de temas icónicos como ‘Billie Jean’, ‘Don’t Stop Me Now’ y ‘Hey Jude’ tendrá como sede la tarima de la Nueva Carpa Geodésica de la CDMX, ubicada en avenida de los Insurgentes Sur 2135, colonia San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón. El concierto sinfónico tributo a Michael Jackson, Queen y The Beatles correrá a cargo de la Orquesta Filarmónica Orpheus.

¿Cuál es el precio de los boletos para el concierto sinfónico de Michael Jackson, Queen y The Beatles en CDMX?

Ei quieres escuchar en vivo temazos como ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We are the Champions’, ‘Yesterday’, ‘Let it Be’, ‘Thriller’ o ‘Smooth Criminal’ con arreglos elegantes de cuerdas y viento, te recomendamos que compres tus boletos cuanto antes.

Los boletos ya están disponibles en línea a través del sistema de Goliiive precio de los boletos es de 500 pesos por persona.

No te pierdas este concierto en la CDMX y disfruta de la música de estas leyendas totalmente en vivo y con arreglos que no se volverán a repetir.

