Así luce el actor que interpretó a Floki en Vikingos a 10 años del estreno

Si eres fan de la serie Vikingos, seguramente recuerdas a Floki, el excéntrico y leal amigo de Ragnar Lothbrok, que se destacaba por su habilidad para construir barcos y su devoción por los dioses nórdicos. ¿Sabes quién es el actor que le dio vida a este carismático personaje? Se trata de Gustaf Skarsgård, un reconocido actor sueco con una larga trayectoria en el cine y la televisión en su país y a nivel internacional.

Gustaf Skarsgård, oriundo de Estocolmo, Suecia, es hijo del famoso actor Stellan Skarsgård. Nació el 12 de noviembre de 1980 en Estocolmo, Suecia. Tiene cinco hermanos, cuatro de ellos también actores: Alexander, Bill, Valter y Eija.

Comenzó su carrera dentro del rubro a los nueve años, cuando debutó en la película Täcknamn Coq Rouge. Desde entonces, ha participado en más de 40 producciones, tanto suecas como internacionales. Algunas de las más destacadas son Den Osynlige, Arn – The Knight Templar, Kon-Tiki, The Way Back, Westworld y más recientemente en la aclamada producción de Christopher Nolan, Oppenheimer.

Su papel más conocido es el de Floki en la serie Vikingos, que se emitió desde 2013 hasta 2020. Floki es un ingenioso constructor de barcos y un ferviente seguidor de los dioses nórdicos, especialmente de Odín. Es uno de los mejores amigos de Ragnar Lothbrok, el protagonista de la serie, y lo acompaña en sus travesías por el mundo. Floki tiene una personalidad peculiar, a veces divertida, a veces oscura, que lo hace muy atractivo para los espectadores.

Después de su participación en Vikingos, Gustaf Skarsgård trabajó en otros proyectos. En 2018, se incorporó al elenco de la segunda temporada de Westworld, una serie de ciencia ficción ambientada en un parque temático futurista, junto a grandes estrellas como Anthony Hopkins. Allí interpretó a Karl Strand, un ejecutivo de la empresa que controla el parque.

En 2020 dio vida a Merlín en Cursed, una adaptación de la novela gráfica homónima que reimagina la leyenda del Rey Arturo desde la perspectiva de Nimue, una joven con poderes mágicos.

Por último, Gustaf participó en el proyecto de Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan y basada en la vida del científico que lideró el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial.

Actualmente, Gustaf Skarsgård tiene 42 años y se mantiene muy activo a través de sus redes sociales. Fuera de su ostentoso look en la serie de Vikingos, ahora luce una apariencia mucho más sobria y elegante que lo caracteriza, con cabello corto, una barba abundante pero recortada que contrastan con sus ojos azules, siendo su rasgo más distintivo y expresivo.

