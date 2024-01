Así luce el actor que interpretó a ‘Horatio Caine’ en ‘CSI Miami’ a 21 años del estreno

CSI Miami se convirtió en una de las series policiacas más conocidas de todos los tiempos y tras su culminación en 2012 dejó a grandes personajes como Horatio Caine.

La serie, una de las más exitosas y vistas de la historia, se emitió durante 10 temporadas y 232 episodios, desde 2002. Además, tuvo varios crossovers con otras series del mismo universo, como CSI: NY y CSI: Cyber.

David Stephen Caruso, quien interpretó a Horatio Caine, nació el 7 de enero de 1956 en Nueva York, Estados Unidos. Desde joven mostró interés por la actuación y su debut en el cine fue en 1982, con un pequeño papel en la película An Officer and a Gentleman, protagonizada por Richard Gere. Ese mismo año también apareció en First Blood, la primera entrega de la saga de Rambo, donde interpretó a un policía llamado Mitch.

Sin embargo, su gran oportunidad le llegó en 1993, cuando se unió al elenco de la serie Policías de Nueva York, creada por Steven Bochco y David Milch. Allí dio vida al detective John Kelly, un policía honesto y comprometido que se enfrentaba a los problemas de la ciudad y a sus propios demonios personales. Su actuación le valió el reconocimiento de la crítica y el público, además de una posición dentro de las series criminales.

Pero su éxito le pasó factura y Caruso decidió abandonar la serie después de la primera temporada. Sin embargo, sus proyectos no tuvieron el resultado esperado y su carrera entró en declive. Algunas de las películas en las que participó fueron Kiss of Death, Jade y Proof of Life.

En 2002, Caruso volvió a la televisión con un papel que le devolvería la fama, con el del teniente Horatio Caine, el líder del equipo de investigadores forenses de CSI Miami. La serie era un spin-off de CSI: Crime Scene Investigation, ambientada en la ciudad de Miami, Florida. Allí, Caruso se destacó por su forma de resolver los casos con inteligencia, astucia y frases memorables. Su personaje se convirtió en uno de los más populares y queridos por los fans.

¿Qué fue de David Caruso (Horatio Caine en CSI: Miami)?

Después del final de CSI Miami, Caruso se alejó de los medios y se dedicó a su vida personal y familiar. Tiene tres hijos, Greta, fruto de su matrimonio con la actriz Rachel Ticotin; y Márquez Anthony y Paloma Raquel, producto de su relación con Liza Marquez.

A sus 68 años, Caruso no ha vuelto a actuar ni ha anunciado ningún proyecto futuro. Sin embargo, sigue siendo recordado por su legado como Horatio Caine, uno de los personajes más emblemáticos de la televisión.

