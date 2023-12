Lost vuelve al streaming: Dónde y cuándo regresa la exitosa serie

Lost marcó un antes y un después en la historia de la televisión, pues se posicionó como una de las series más populares de todos los tiempos. Ahora, a 20 años de su estreno, los usuarios podrán revivir los mejores momentos de esta producción a través del streaming . Estos son los detalles sobre el regreso de esta ficción que atrapó a millones de espectadores con sus misterios, sus personajes y sus giros de guion.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Lost es una serie de ficción creada por J.J. Abrams y Damon Lindelof que se estrenó en 2004 y que narra la historia de los supervivientes de un accidente aéreo que quedan atrapados en una isla aparentemente desierta. A lo largo de seis temporadas y 121 episodios, los protagonistas tendrán que enfrentarse a los peligros de la isla, a los conflictos entre ellos y a los secretos de su pasado.

La serie fue un éxito de audiencia y crítica, ganando varios premios Emmy y otros reconocimientos. Además, se convirtió en un fenómeno cultural que generó numerosas teorías, debates y controversias entre los fans. Su final, emitido en 2010, fue uno de los más vistos y comentados de la historia.

Lee también: Lost: datos curiosos de la serie que fue un éxito en los 2000

Lost regresa al streaming

Ahora, más de una década después, Lost volverá a estar disponible en streaming gracias a un nuevo acuerdo entre Netflix y Disney. Según se anunció, Netflix podrá ofrecer 14 títulos de Disney hasta mediados de 2025, entre los que se encuentra Lost. Este acuerdo no es exclusivo, lo que significa que Lost también se podrá ver en otras plataformas como Disney+ o Hulu.

El motivo de este acuerdo es que Disney quiere aprovechar el tirón de algunas de sus series más populares para impulsar su propio servicio de streaming, Disney+, que se lanzó en 2019. Sin embargo, al mismo tiempo, la compañía no quiere perder el dinero que le reportan las licencias de sus contenidos a otros servicios como Netflix. Por ende, optó por una solución intermedia: ceder algunos títulos a Netflix por un tiempo limitado y no exclusivo, según Collider.

Lee también: Último trailer de Dune: Parte 2, revela impresionante guerra entre generaciones

Además de Lost, otras series que forman parte de este acuerdo son This is Us, How I Met Your Mother, Prision Break, Grey’s Anatomy y Archer, entre otras. Todas ellas son producciones de ABC o Fox, dos cadenas que pertenecen a Disney desde que compró la mayor parte de los activos de 21st Century Fox en 2019.

Se espera que estas series lleguen a Netflix durante los primeros meses de 2024, aunque todavía no hay una fecha concreta. Tampoco se sabe si esta medida será válida para todo el mundo o solo para algunos países. Lo que sí está claro es que Estados Unidos será el primer mercado en beneficiarse de este acuerdo.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.