El look de Kylie Jenner con el que está rompiendo Instagram

Kylie Jenner es una de las figuras del mundo de internet más influyentes en cuanto a moda y estilo, y ahora, la socialité y empresaria de la familia Kardashian , impone tendencia con su espectacular pelo rosa chicle, que recuerdan a sus días de “King Kylie”

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El clan de las Kardashians es conocido por marcar tendencias en el mundo de la moda y la belleza, y Kylie no es la excepción. Cualquier diseño que se ponga o maquillaje que use, lo veremos por todos lados días después. Así que si te gustó su cambio de look y quieres imitarlo, aquí te contamos los mejores tips para que puedas recrearlo y no morir en el intento.

Últimamente, las celebridades han apostado por hacer cambios radicales en su pelo. Tal es caso de Dua Lipa con su pelo pelirrojo o los rayos de Selena Gomez. Kylie Jenner no se podía quedar atrás y sus 399 millones de seguidores quedaron completamente sorprendidos al ver las fotos, ya que en vez de hacer algo nuevo, volvió a sus días de Snapchat con el pelo rosa chicle.

Lee también. Selena Gomez le dice a Taylor Swift que Kylie Jenner no la dejó tomarse una foto con Timothée Chalamet en los Globos de Oro 2024

Recientemente, Jenner dejó maquillaje de alta cobertura, extensiones de pestañas, labios súper delineados y por supuesto pelo rosa, para lucir un look mucho más natural, por lo que este cambio tomó por sorpresa a muchos.

@kyliejenner Kylie Jenner con pelo rosa

El pelo rosa chicle de Kylie Jenner

Lo primero que debes saber es que el pelo rosa chicle no es un color fácil de conseguir, sobre todo si tienes el pelo oscuro como Kylie. Por eso, lo más recomendable es acudir a un profesional que pueda hacer una decoloración profunda y previa sin dañar tu cabello. Si quieres hacerlo en casa, asegúrate de usar productos de calidad y seguir las instrucciones al pie de la letra. Recuerda que el objetivo es conseguir un tono rubio muy claro, casi blanco, para que el rosa se vea bien.

Lee también. Así anunció Paris Hilton la llegada de su segundo hijo

Una vez que tengas el pelo decolorado, puedes aplicar el tinte rosa de tu preferencia. Hay muchas opciones en el mercado, desde los más permanentes hasta los que se van con los lavados. Lo importante es elegir un tono que te guste y que vaya con tu tono de piel. El rosa chicle es un color muy llamativo, así que si quieres algo más discreto, puedes optar por un rosa pastel o un balayage con mechas rosas.

Para mantener el color por más tiempo, te recomendamos usar productos específicos para cabellos teñidos, como champús sin sulfatos, acondicionadores hidratantes y mascarillas nutritivas. También puedes aplicar algún protector térmico antes de usar la plancha o el secador, ya que el calor puede hacer que el color se desvanezca más rápido. Y si quieres darle un toque extra de brillo y suavidad, puedes usar algún aceite o sérum para las puntas.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.