Así será la atracción inmersiva e interactiva de John Wick

Todo lo que pase en La Vegas, se queda en Las Vegas, excepto la emoción sobre esta novedosa y nueva atracción que promete sumergir a los visitantes en el emocionante universo de la franquicia cinematográfica John Wick . Lionsgate, el gigante detrás de esta exitosa serie de películas anunció la inauguración de The John Wick Experience, una experiencia inmersiva e interactiva que abrirá sus puertas a finales de este año.

En colaboración con Chad Stahelski, el director de la franquicia, y su equipo de 87Eleven Entertainment, esta atracción se ubicará en el campus AREA15, conocido por albergar una colección comisariada de las mejores experiencias inmersivas de su clase. Con una entrada que se extiende aproximadamente a 12 mil pies cuadrados, The John Wick Experience promete ser un viaje interactivo que trasciende la realidad.

¿De qué se trata The John Wick Experience?

Los visitantes tendrán la oportunidad de cruzar las puertas del Continental de Las Vegas, adentrándose en el mundo de John Wick. La experiencia incluirá un bar temático y una tienda abierta al público, donde los invitados podrán vivir una aventura de alto riesgo, cumpliendo misiones específicas que se desarrollarán de forma única, basándose en personajes, mitología e iconografía del universo de John Wick.

Jenefer Brown, vicepresidente ejecutivo y responsable de productos y experiencias globales de Lionsgate, expresó su entusiasmo por el proyecto: “Una de las cosas que me encantan de la franquicia John Wick es la idea de que hay todo un mundo de alianzas y venganza escondido a plena vista... Esta experiencia atrae a los fans a ese mundo como nunca antes”, según The Hollywood Reporter.

La creación de esta experiencia está a cargo de Egan Productions, conocidos por producir The Official SAW Escape y Escape Blair Witch, prometiendo una experiencia auténtica y llena de acción que sumergirá a los huéspedes en la cultura del Continental, confiándoles secretos y permitiéndoles acceso a zonas privadas.

La noticia de esta nueva atracción llega tras el éxito de taquilla de John Wick: Capítulo 4, que recaudó 440 millones de dólares en la taquilla estadounidense, y el lanzamiento de la serie spin-off de Peacock The Continental: Del mundo de John Wick. Con The John Wick Experience, Las Vegas se prepara para ofrecer a los visitantes y aficionados de la franquicia una inmersión sin precedentes en el mundo de John Wick.

