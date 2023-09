Ropa desde 100 pesos, así es la colaboración de Danna Paola con SHEIN

Danna Paola no tiene ‘Mala Fama', sino mucha moda que mostrar al mundo. La cantante mexicana no solo sorprende a sus fanáticos con sus grandes éxitos, los mejores pasos de baile o sus memorables actuaciones en pantalla, sino por su incursión en el mundo del diseño y la moda.

La también actriz de 28 años debuta como directora creativa para su nueva colección de ropa junto a la marca SHEIN, una de las plataformas de ‘fast fashion’ especializadas en prendas asequibles más populares del momento.

Los nuevos diseños de Danna Paola no solo incluyen numerosas piezas para dama inspirados en su estilo y sus vistosos looks, sino para tu mascota. Esto no es ninguna sorpresa para los seguidores de compositora, pues en diciembre de 2021 se reveló que sería la primera embajadora de Fendi en México, reconocida marca de belleza y lencería creada por la empresaria y cantante Rihanna.

A través de sus redes sociales, Danna Paola anunció su nueva colaboración con la marca, la cual lleva el nombre de “SHEIN x Danna Paola”. La autora de ‘XT4SIS'' se mostró “feliz” sobre esta fusión, la cual ya se encuentra disponible a través del portal oficial de la marca.

“DREAMERS SORPRESA!!!! Por fin puedo compartir esta increíble campaña que hemos estado trabajando meses con @shein_mex!!!! Es una locuraaaa!”, comentó Danna. “Diseñé más de 45 looks inspirados en esta nueva era. Colaborando con diseñadores mexicanos, y varios sets desmontables para combinar y armar los looks como quieras! Estoy muy feliz! Ya disponible en todo el mundo. Espero la disfruten mucho!!! LXS AMO!!!”.

Cada prensa fue diseñada y “concebida minuciosamente” por Danna Paola, de la mano de algunos reconocidos diseñados mexicanos como SIN7 y The Weird Market, según revelaron en un comunicado oficial.

Cada pieza “refleja la nueva transformación que Danna Paola está viviendo en esta nueva era de su carrera profesional”, escribieron.

Entre algunos de los colores predominantes para dicha colección se encuentran el negro, beige, gris y el marrón. Además de diversas texturas con detalles en transparencias, piel, con cortes asimétricos en maxi faldas.

La mayoría de la colección ‘Shein x Danna Paola’ incluye siluetas remarcadas con tops y minifaldas atrevidas, abrigos tipo puffy y mucho más.

Checa todos los diseños y prendas disponibles de la nueva colección de SHEIN y Danna Paola aquí .