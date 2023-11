Este es el reparto que protagonizará la película Madame Web | VIDEO

Sony Pictures Entertainment sorprendió con el lanzamiento del nuevo tráiler de Madame Web, la nueva película que cuenta la historia del origen de una de las heroínas más icónicas de Marvel . Esta es la primera adaptación de un cómic realizada por Sony y protagonizada por una mujer.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Madame Web es una paramédica de Manhattan que posee habilidades de clarividencia, es decir, puede ver el futuro y el pasado de las personas. Su vida cambia cuando descubre que su abuela era una espía que trabajaba para una organización secreta llamada Web of Life, que se dedica a proteger a las personas con poderes especiales.

En su búsqueda de la verdad, Madame Web se encuentra con tres jóvenes que también tienen habilidades extraordinarias: Jessica Drew, una periodista que puede lanzar telarañas; Anya Corazón, una estudiante que puede controlar las arañas; y Cindy Moon, una hacker que puede moverse a la velocidad de la luz. Juntas, tendrán que enfrentarse a un enemigo que quiere acabar con ellas y con el legado de Madame Web.

Lee también: Loki: Tom Hiddleston habría confirmado futuro de su personaje; ¿habrá nueva temporada?

Madame Web está protagonizada por Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts y Adam Scott.

La película está dirigida por SJ Clarkson, una reconocida directora de series como Jessica Jones, The Defenders y Succession. El guion es de Claire Parker y SJ Clarkson, basado en los cómics de Marvel creados por Stan Lee y John Romita Sr. El productor es Lorenzo di Bonaventura, responsable de éxitos como Transformers, G.I. Joe y Red.

Lee también: 4 Fantásticos: Director da a conocer detalles de cómo será su película en el UCM

Tras el enorme éxito de Spider-Man: Across the Spider-Verse de Sony Pictures Animation, se espera que la historia de estos superhéroes trepadores y lanza telarañas pueda seguir su curso. Madame Web sería la última entrega del MCU a través de Sony, tras los estrenos de Venom de 2018 con Tom Hardy, Venom: Let There Be Carnage (2021) y Morbius de Jared Leto (2022).

Lee también: 8 películas retrasadas por la huelga del sindicato de actores en Hollywood que ya tienen fecha de estreno

Sony publicará una tercera secuela de Venom para este próximo 8 de noviembre de 2024, además de Kraven el cazador (protagonizada por Aaron Taylor-Johnson) para el 30 de agosto del próximo año.

No te pierdas el tráiler oficial de Madame Web y prepárate para verla en los cines este 14 de febrero de 2024.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado