El terrible accidente que dejó al doble de acción de Daniel Radcliffe en Harry Potter con parálisis de por vida

Daniel Radcliffe, quien encarnó al personaje de Harry Potter a lo largo de toda la saga cinematográfica basada en los libros de J.K. Rowling, obtuvo el apoyo de su doble de acción David Holmes por más de una década, hasta que el joven deportista sufrió un trágico accidente debido a una de las peligrosas escenas del personaje en la producción de la última entrega de dichas películas.

Holmes, ahora protagonizará un nuevo documental original de HBO bajo el título de David Holmes: The Boy Who Lived, con la producción ejecutiva de Radcliffe y una participación especial del actor con entrevistas exclusivas.

La película, que se estrenará en noviembre, narrará la vida del doble de acción en Harry Potter. David Holmes dio vida al joven mago en los momentos más turbulentos de la saga, desde La piedra filosofal hasta Las reliquias de la muerte - Parte 1.

Fue en esta última película donde David sufrió un trágico accidente que le provocó una fractura en el cuello tras una fallida acrobacia, lo que le derivó en una parálisis del pecho para abajo que lo dejó en silla de ruedas de por vida.

Holmes empezó su carrera como gimnasta desde los seis años y fue elegido para ser el doble de Radcliffe cuando este tenía once años. Durante diez años, Holmes realizó las escenas más difíciles y peligrosas de las películas, hasta que el accidente en el rodaje de Harry Potter lo dejó inmovilizado.

Aún después de su tragedia, Holmes demostró una gran resiliencia y mantuvo una estrecha amistad con Radcliffe, quien ahora produce un documental sobre su vida y cutos lazos son desarrollados en dicha producción. David Holmes: The Boy Who Lived contará su historia de superación, sus logros cinematográficos y los desafíos que enfrenta cada día después de su accidente.

Es especial del prodigioso gimnasta adolescente de Essex, Inglaterra, también cuenta con “francas imágenes personales rodadas a lo largo de la última década, material entre bastidores del trabajo como doble de Holmes, escenas de su vida actual y entrevistas íntimas con David, Daniel Radcliffe, amigos, familiares y antiguos miembros del equipo”, añadió HBO en la sinopsis oficial. “La película también refleja temas universales sobre vivir con la adversidad, crecer, forjar identidades en un mundo incierto y los lazos que nos unen y nos elevan”.

El documental contará con la dirección de Dan Hartley y la producción de HBO Documentary Films en asociación con Sky y Lightbox / Ripple.

Holmes y Radcliffe anteriormente colaboraron en el podcast Cunning Stunts, que se realizó durante la pandemia en 2020.

“Creo que hay un mito alrededor de los dobles de que son simplemente sobrehumanos de alguna manera”, dijo Radcliffe durante la emisión del podcast, según IndieWire . “Cuando el público ve algo realmente doloroso u horrible, piensa que ha sido un efecto visual o que hay alguna forma inteligente y segura de hacerlo. A menudo no es así. No hay forma de fingir, por ejemplo, una caída por las escaleras. Cuando te atropella un coche, te sigue atropellando, aunque vaya más despacio de lo normal. Encuentran la forma más segura de hacerlo, pero aun así puede doler”.

David Holmes: The Boy Who Lived se estrena el próximo miércoles 15 de noviembre a las 9 p.m. ET en el canal de HBO y en su plataforma de streaming.

