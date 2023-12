Esto opinó Cher sobre no haber sido incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll

¿Qué piensa Cher sobre su ausencia en el Salón de la Fama del Rock & Roll? La artista estadounidense, que ha logrado un éxito sin precedentes en su carrera musical de más de 50 años, no tuvo pelos en la lengua a la hora de expresar su opinión sobre el prestigioso reconocimiento. En una reciente entrevista con The Kelly Clarkson Show, Cher reveló que no le interesa formar parte del museo dedicado a los grandes del rock, y que incluso rechazaría una invitación si se la hicieran.

Cher, que acaba de hacer historia como la primera artista femenina en tener una canción número 1 en cada una de las últimas siete décadas, se mostró muy crítica con el Salón de la Fama del Rock and Roll, al que considera injusto y excluyente.

“Sabes qué, no estaría en él ni aunque me dieran un millón de dólares”, dijo Cher a la presentadora Kelly Clarkson, que se quedó boquiabierta ante su respuesta. “¿Hablas en serio? ... Eso es información totalmente nueva para mí", comentó Clarkson, sorprendida por la postura de la cantante.

Cher insistió en que no estaba bromeando, y que nunca cambiaría de opinión al respecto. “Que se vayan a tomar por c*l*", sentenció la artista. Cher explicó que se siente menospreciada por el Salón de la Fama del Rock and Roll, que no ha reconocido su trayectoria musical ni la de otros artistas que podrían ser merecedores.

La entrevista se produjo después de que Cher celebrara su último hito musical, al convertirse en una de las dos artistas, junto con The Rolling Stones, en tener una canción en lo más alto de las listas durante las últimas siete décadas seguidas. Se trata de su tema navideño “DJ Play A Christmas Song”. Cher también bromeó sobre el logro: “Hicieron falta cuatro de ellos para ser uno de mí”.

Cher asegura que ‘Believe’ cambió la música para siempre

A pesar de su desdén por el Salón de la Fama del Rock & Roll, Cher reconoció que “cambió la música para siempre con ‘Believe’”. El sencillo, que se lanzó en 1998, pasó cuatro semanas en el número 1 de la lista Billboard Hot 100 y sigue siendo un éxito a día de hoy. La canción fue pionera en el uso del efecto vocal conocido como Auto-Tune, que modificaba la voz de Cher para crear un sonido distorsionado y futurista. El resultado fue una innovación musical que influyó en muchos otros artistas y géneros.

“Siento lo masivo que es la cultura pop y todo y cómo golpeó e impactó a la comunidad de la cultura pop: ‘Believe’ lo hizo, siento que es la misma vibra que ‘DJ Play A Christmas Song’”, dijo Clarkson. “Es la misma vibra. Nadie tiene ese sonido. Casi creo que, si alguien me enviara esa canción para mi disco de Navidad, yo pensaría: ‘No sé si podría lograr esto. No sé si soy yo’. Como si fuera tan tú, el sonido es tan Cher. Es increíble. Me encanta y siento que es lo mismo, el mismo impacto”.

