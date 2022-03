Channing Tatum revela que su primer trabajo fue en un video musical de Ricky Martin

Channing Tatum, uno de los actores más famosos de Hollywood, confesó que su primer trabajo fue en un video musical del cantante Ricky Martin, experiencia que declaró fue “genial”.

En entrevista para la revista Wired, Channing Tatum reveló que su primera experiencia de trabajo como actor fue en un video musical del cantante puertorriqueño Ricky Martin, específicamente, del tema ‘She Bangs’ pertenenciente al álbum ‘Sound Loaded’ del año 2000.

“Mi primer trabajo fue en un video de Ricky Martin, estuve en “She Bangs”, era un bartender con la cara pintada y con algo como un mohicano, fue genial”, dijo el actor estadounidense.

Channing Tatum aparece brevemente en el minuto 1:30 del video musical de ‘She Bangs’. Se trata del bartender sin camisa, quien está preparando una bebida de manera malabarista.

La actriz Sandra Bullock, quien lo acompañó en entrevista por el estreno de The Lost City, reaccionó impresionada ante la confesión de Channing Tatum.

“¡Para! ¿Sabes que es mi vecino? Él vive a dos cuadras de mi casa, me gusta fantasear con eso”, dijo Sandra Bullock, quien se dijo ser una gran admiradora de Ricky Martin.

Channing Tatum participó en varios videos musicales antes de ser reconocido

Después de su participación con Ricky Martin, Tatum trabajó en otros videos musicales como ‘When You Gonna Give It Up to Me’ de Sean Paul o ‘Get Up’ de Ciara; Sin embargo, la mejor actuación de Tatum en un video musical fue en ‘Beautiful Trauma’ de Pink.

No obstante, el actor comenzó a ser reconocido en la industria del entretenimiento luego de participar en películas como ‘Step Up’ o la saga de ‘Magic Mike’, donde ha destacado por su talento como actor y bailarín.

Ahora, Channing Tatum protagoniza el más reciente estreno The Lost City, compartiendo pantalla con actores de la talla de Sandra Bullock y Brad Pitt.

