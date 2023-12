Greta Gerwig ahora será la presidenta del jurado en el Festival de Cannes 2024

La cineasta estadounidense Greta Gerwig, quien triunfó este año con su adaptación de Barbie al cine, fue elegida para presidir el jurado del Festival de Cannes 2024, el certamen cinematográfico más prestigioso del mundo. Gerwig se convierte así en la primera directora estadounidense y la persona más joven en ocupar este cargo desde Sophia Loren en 1966.



Gerwig, de 40 años, inició como actriz y pasó a ser directora, desde entonces cosechó numerosos éxitos de crítica y público con sus películas Lady Bird, Mujercitas y Barbie. Esta última, protagonizada por Margot Robbie, recaudó más de mil 400 millones de dólares en todo el mundo y ya obtuvo nueve nominaciones a los Globos de Oro, entre ellas mejor película, mejor dirección y mejor guion. También se espera que sea una de las favoritas en los próximos premios Oscar.

La directora expresó su entusiasmo por formar parte del jurado de Cannes, un festival que considera la cumbre de lo que puede ser el lenguaje universal del cine.

“Me encantan las películas: me encanta hacerlas, me encanta ir a verlas, me encanta hablar de ellas. Como cinéfila, Cannes siempre ha sido la cumbre de lo que puede ser el lenguaje universal del cine”, dijo Greta Gerwig en un comunicado vía Variety.

Estar en el lugar de la vulnerabilidad, en una sala oscura llena de desconocidos, viendo una película nueva es mi lugar favorito. Estoy asombrada, emocionada y honrada de ser la presidenta del Jurado del Festival de Cannes. Estoy impaciente por ver qué viajes nos esperan a todos”. -Agregó.

Greta Gerwig tendrá la responsabilidad de otorgar la Palma de Oro y los demás galardones a las mejores películas que se presenten en la competición oficial del festival, que se celebrará del 14 al 25 de mayo de 2024. Ahora ella sigue los pasos de otras grandes figuras del cine que han presidido el jurado de Cannes, como Jane Campion, Steven Spielberg, Pedro Almodóvar o Spike Lee.

“Esta es una elección obvia, ya que Greta Gerwig encarna con tanta audacia la renovación del cine mundial, para el cual Cannes es cada año tanto el precursor como la caja de resonancia”, dijeron la presidenta de Cannes, Iris Knobloch, y el delegado general, Thierry Frémaux. “Más allá del séptimo arte, también es la representante de una época que está rompiendo barreras y mezclando géneros, y elevando así los valores de la inteligencia y el humanismo”.

