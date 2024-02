¿Ariana Grande y Mariah Carey, juntas en un nuevo remix? Estos sabemos

¿ Ariana Grande y Mariah Carey? ‘Así es ¿Y?’ La industria musical presenciará una colaboración especial, pues la estrella pop de 30 años anunció a través de sus redes sociales que su más reciente single Yes, And? contará con una nueva reversión protagonizada por Mariah Carey.

El inicio de los rumores sobre esta colaboración surgió después de que Grande y Carey actualizaron silenciosamente sus fotos de perfil de Instagram a una imagen de sus ojos, generando especulaciones y entusiasmo entre sus seguidores. No pasó mucho tiempo antes de que Ariana Grande compartiera una foto de ella y Carey, confirmando los rumores con un emocionante pie de foto.

“No puedo creer las palabras que estoy escribiendo”, reveló Ariana Grande en su publicación. “Yes, And? Remix Ft. la única e inigualable, reina de mi corazón e inspiración de toda la vida @mariahcarey, estará disponible este viernes”.

Ariana Grande también expresó su entusiasmo y gratitud, añadiendo, “Realmente no hay palabras suficientes. Gracias desde el fondo de mi corazón por este sueño hecho realidad y por rociar tu brillantez y magia en mi pequeña canción @mariahcarey. Significa más para mí de lo que podría expresar y no puedo esperar a que todo el mundo la escuche. Te quiero eternamente !!!!!!”

La conexión entre Grande y Carey no es nueva; ambas colaboraron previamente en la versión de Carey de “Oh Santa!”, junto con Jennifer Hudson en 2020, un tema que fue parte del Magical Christmas Special de Mariah Carey de ese año. Grande siempre ha sido abierta sobre su admiración por Carey, a quien ha llamado su “ídolo e inspiración”, destacando especialmente en 2012 cuando publicó su versión de Emotions de la leyenda.

Yes, And? no es solo un single más en la discografía de Ariana Grande; es el primer adelanto de su esperado séptimo álbum de estudio, Eternal Sunshine, que se lanzará el 8 de marzo. La canción ya hizo historia al debutar en el número 1 de la lista Hot 100 Songs de Billboard en enero, convirtiendo a Grande en la primera artista en lograr que el single principal de cada uno de sus siete álbumes debute en el top 10.

La colaboración de Ariana Grande y Mariah Carey en el remix de Yes, And? promete no solo revitalizar el éxito del single sino también marcar un momento inolvidable en la música pop. Los fans de ambas artistas, así como el público en general, esperan con ansias este lanzamiento, previsto para el 16 de febrero.

