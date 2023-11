El pedido de ayuda de Anuel AA en redes sociales

El famoso reggaetonero Anuel AA sorprendió a sus fans al reaparecer en las redes sociales después de una larga y preocupante pausa en su carrera. El artista puertorriqueño había estado ausente de sus plataformas digitales desde que reveló que había sido sometido a una cirugía de emergencia que puso en riesgo su vida.

Anuel AA compartió el pasado 8 de octubre una impactante imagen en la que se le veía recostado en una cama de hospital con varios cables conectados a su cuerpo. Junto a la foto, el cantante escribió un emotivo mensaje en el que explicó que había tenido que operarse de urgencia por un problema de salud que no fue especificado. “Fue cuestión de vida o muerte”, confesó.

Además, el intérprete de China y La Jeepeta admitió que había sido el responsable de su propia situación, al haber descuidado su salud y haber tomado malas decisiones. “Se que llevan esperándome y yo me jodí con cojones para recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo”, expresó.

El artista también anunció que, debido a su delicado estado, tendría que posponer el lanzamiento de sus nuevos proyectos musicales, entre los que se encuentra su esperado tema Rompecorazones.

Desde entonces, Anuel AA no había vuelto a publicar nada en sus redes sociales, lo que generó preocupación e incertidumbre entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y ánimo.

Sin embargo, el pasado 13 de noviembre, el reggaetonero rompió su silencio con un inesperado llamado a sus más de 37.9 millones de seguidores en Instagram. A través de sus historias, Anuel pidió donadores de sangre, plaquetas y plasma para una persona cercana a él que lo necesita con urgencia.

“Gente, por favor necesitamos ayuda”, dijo en referencia a su amigo Víctor Alexis Rivera, junto a los datos del beneficiario y los números y direcciones para donar. El mismo Arcángel también publicó los mismos datos a través de su cuenta oficial de Instagram.

Víctor A. Rivera sería un íntimo amigo de Anuel AA, un sobreviviente de cáncer de mama, una enfermedad poco común en los hombres, que le fue diagnosticada en 2017. El hombre es mejor conocido como Alexio La Bruja, otro cantante del género urbano que lamentablemente habría fallecido el pasado 14 de noviembre de 2023, según varios medios de comunicación.

Aunque Anuel AA intentó solicitar la ayuda de sus fans para conseguir los donantes que se necesitaban, el mensaje del reggaetonero causó confusión entre algunos de sus seguidores, quienes pensaron que se trataba de una nueva complicación en su salud.

Por su parte, la estrella latina no ha hecho más comentarios sobre su estado de salud ni sobre su regreso a la música. Se espera que el artista se recupere pronto y pueda retomar sus proyectos pendientes.

