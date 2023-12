Angelina Jolie no sería actriz si hubiera comenzado su carrera en 2023

Angelina Jolie es una de las estrellas más famosas y reconocidas de Hollywood, no habría elegido dedicarse al cine si hubiera comenzado en 2023. La actriz realizó esta confesión durante una reciente entrevista, en donde habló sobre los desafíos y las presiones que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria.

Jolie, que debutó en la gran pantalla en 1982 con la película Lookin’ to Get Out, dijo que cuando comenzaba, no había tantas expectativas de ser tan pública, de compartir tanto. “Hoy no sería actriz”, afirmó la ganadora de un Oscar en una entrevista con Wall Street Journal. “No creo que pudiera soportar el nivel de exposición y de escrutinio que hay ahora”.

La actriz, que también dirigió películas como Unbroken (2014) y First They Killed My Father (2017), se refirió al intenso escrutinio público que sufrió a lo largo de sus más de dos décadas como una de las figuras más importantes de Hollywood. En especial, por los escándalos que rodearon su divorcio con el actor Brad Pitt en 2016, tras 12 años juntos y seis hijos en común.

Jolie reveló que todo ese estrés le pasó factura a su salud física y mental. En 2018, notó que su voz había cambiado cuando grabó la secuela de Maléfica (2014), debido a todas las tensiones que había acumulado. “Mi cuerpo reacciona muy fuertemente al estrés”, dijo Jolie. “Mi nivel de azúcar sube y baja. De repente tuve parálisis de Bell seis meses antes de mi divorcio”.

La parálisis de Bell es una afección que causa debilidad o parálisis temporal de los músculos faciales. Además, sufrió una mastectomía preventiva en 2013 y una ovariectomía en 2015, tras descubrir que tenía un alto riesgo genético de desarrollar cáncer.

Angelina Jolie planea abandonar los Estados Unidos

Angelina Jolie dijo que “realmente no tiene vida social” viviendo en Los Ángeles estos días, debido a la atención no deseada que recibe cada vez que sale a la calle. Aunque aseguró que no le importa lo que se escribe sobre ella en la prensa, admitió que se ha cansado de los rumores y las especulaciones. “Es que llevo tanto tiempo por aquí que se ha dicho de todo”, señaló la actriz.

También reveló que planea abandonar Los Ángeles y mudarse a su casa en Camboya, el país donde adoptó a su hijo mayor Maddox en 2002. La actriz dijo que se siente más conectada con esa cultura y con la naturaleza. “Es parte de lo que pasó después de mi divorcio. Perdí la capacidad de vivir y viajar con tanta libertad. Me mudaré cuando pueda”, dijo Jolie a la publicación.

La actriz confesó que creció en un ambiente diferente y ahora la autenticidad en su vida. “Crecí en un lugar bastante superficial. De todos los lugares del mundo, Hollywood no es un lugar sano. Así que buscas la autenticidad”, afirmó Jolie.

Después de su divorcio, Angelina Jolie se tomó una pausa significativa y solo ha protagonizado dos papeles desde entonces. Entre ellos Maléfica: La dueña del mal (2019) y Los que me desean la muerte (2021). También ha tenido papeles secundarios en Eternals (2021) de Marvel y la película de fantasía Come Away (2020). Además, prestó su voz a The One and Only Ivan (2020) de Disney y la próxima Kung Fu Panda 4.

