Luis Rodríguez Bucio es el nuevo subsecretario de Seguridad: AMLO

Durante la conferencia mañanera de este lunes 16 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que el General Luis Rodríguez Bucio, quien se desempeñaba como Comandante de la Guardia Nacional, es el nuevo subsecretario de Seguridad, tras la renuncia de Ricardo Mejía Berdeja.

Subsecretario de Seguridad

López Obrador dijo que tiene confianza en el General Luis Rodríguez Bucio, ya que “hizo muy buen trabajo como comandante de la Guardia Nacional y ahora va a ser subsecretario de Seguridad Pública”.

Respecto a la renuncia de Mejía Berdeja, AMLO también mencionó que “ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel”, explicó en referencia a la carta que Mejía le presentó.

Ricardo Mejía presentó su renuncia irrevocable al presidente Andrés Manuel López Obrador como subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México el pasado 13 de enero. A través de una carta publicada en su cuenta de Twitter, Ricardo Mejía agradeció la oportunidad “de servir a nuestro país desde el gobierno”.

Luego de su renuncia como subsecretario de Seguridad Pública, el Partido del Trabajo (PT), dio a conocer que Mejía Berdeja será su candidato.

También te podría interesar: Ricardo Mejía renuncia como subsecretario de Seguridad Pública

Comandante de la Guardia Nacional

Debido a esta decisión del mandatario mexicano, dio a conocer que el General David Córdova Campos es el nuevo comandante de la Guardia Nacional, en sustitución de Luis Rodríguez Bucio.