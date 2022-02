Juez da luz verde a FGR para asegurar comparecencia de Ricardo Anaya

El juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) proceder como considere necesario para garantizar la asistencia el excandidato presidencial Ricardo Anaya a sus audiencias programadas.

Esto debido a que el también exdiputado federal no se presentó a la audiencia prevista esta mañana para la imputación de delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.

🔸 #Nacional | #RicardoAnaya tendría que haberse presentado hoy a una nueva audiencia, pero no acudió, por lo que la #FGR tiene puerta abierta para solicitar alguna sanción en contra del excandidato presidencial.#DeIdayVuelta con @BravoLucy | https://t.co/aTkQJpnPTI pic.twitter.com/f54GMs5gLT — adn40 (@adn40) February 14, 2022

La audiencia estaba prevista a las 9:00 horas en el Reclusorio Norte a la cual no se presentó, toda vez que el juez consideró que no había justificación alguna para que el excandidato no asistiera este día.

Agentes del Ministerio Público que asistieron a la audiencia, aseguraron que Ricardo Anaya no ha pisado territorio nacional desde el pasado 4 de octubre.

Esto debido a que presentaron una serie de documentos, al parecer aduanales, en los que se demostraba que el excandidato presidencial no había regresado a México al menos hasta hoy 14 de febrero a las 7:00 horas.

Por esta razón, la FGR tiene la puerta abierta para solicitar una sanción contra el panista, la cual puede ir desde una sanción económica o bien que se libere una orden de aprehensión para que comparezca ante el juez.

Ricardo Anaya no asistió a la audiencia en el Reclusorio

Abogados del excandidato presidencial Ricardo Anaya llegaron a la audiencia programada para este lunes en el Centro de Justicia del Reclusorio Norte, el representante legal, Eduardo Aguilar no reveló si su cliente acudirá o si está en territorio nacional.

Después de algunos minutos la audiencia fue cancelada por la ausencia de Anaya Cortés.

Abogados del excandidato presidencial #RicardoAnaya arriban a la #audiencia programada para este lunes en el Centro de Justicia del #ReclusorioNorte.



El representante legal, Eduardo Aguilar no revela si su cliente acudirá o está en territorio nacional. Aquí sus declaraciones. pic.twitter.com/DNYywDnj14 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 14, 2022

