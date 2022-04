Esto es lo que busca la reforma electoral de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enviará hoy su propuesta de reforma electoral a la Cámara de Diputados en la que se busca crear elecciones libres, limpias y más baratas.

AMLO explicó que se busca es que haya seguridad en el sistema y que se facilite el ejercicio del derecho al voto de todos los ciudadanos. Que no se use como pretexto, que no se complique el poder votar, que no solo queden distantes las casillas.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), enumeró los objetivos de la reforma electoral: se busca dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad. Elegir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales.

Asimismo se plantea el garantizar la libertad política para todos los ciudadanos sin ninguna censura; crear un sistema de elección en el que cada quien vote por sus representantes directos.

¿Qué busca la reforma electoral de AMLO?

Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, detalló que se tocarán 18 artículos constitucionales, siete artículos transitorios y el primer tema sería la sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE).



Reducción de diputados plurinominales y legisladores federales y locales

Se reduzcan los organismos electorales

Haya menos financiamiento a los partidos y a las elecciones

Facilitar el voto electrónico

Incentivar el voto extranjero

Creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC)

Elección de consejeros y de magistrados electorales mediante el voto popular

Desaparición de los OPLEs, tribunales electorales locales y federalización de las elecciones

Cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos

Reducción de los integrantes de los ayuntamientos en los municipios

Reducción de los tiempos en radio y televisión en materia electoral

Reducción al 33% de participación ciudadana para que la Revocación de Mandato sea vinculante

Modificación a las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental

Creación de la Legislación única en Materia Electoral

