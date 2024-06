IECM aprueba sobrerrepresentación de diputados de Morena y aliados en Congreso CDMX

Yo no pretendo restarles valor, no pretendo ignorarlos, ni archivarlos, ni guardarlos en un cajón simple y sencillamente darles el valor probatorio que les corresponde. Son manifestaciones de personas que dicen: ‘Yo no quiero pertenecer a una bancada’. Está muy bien que no pertenezcan, cuando lleguen al congreso el día 28 de agosto pueden decir a qué bancada quieren pertenecer