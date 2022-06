El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza la conferencia mañanera hoy jueves 9 de junio desde Palacio Nacional.

Al iniciar la conferencia mañanera, el presidente AMLO convoca a comprar cachitos de Lotería para ganarse propiedades, como la del exgobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presenta el informe “Cero impunidad”, en el que destaca la detención de Jorge “N”, presunto feminicida de Playa del Carmen, Quintana Roo, quien agredió a Erika “N”.

Además, informó sobre la detención de “El Diablo” en Nicolás Romero, Estado de México, quien es investigado por los delitos de robo, extorsión y homicidio. Es el presunto líder de un grupo criminal llamado “Los Tomaces”.

También se detuvo a Nelson “N” por la probable responsabilidad de trata de personas tras la realización de un cateo en un inmuble en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, quien tenía material de pornografía infantil, arma de fuego y drogas. Es el posible líder de una asociación internacional de pedófilos.

Caso de Cecilia Monzón

Respecto a la detención del presunto feminicida de la activista Cecilia Monzón, el subsecretario de Seguridad informó que Javier “N” es el probable autor intelectual, Santiago “N” habría proporcionado uno de los vehículos involucrados en el hecho y Jair “N” el probable autor material, se cumplimentó orden de aprehensión contra estos tres sujetos. Silvestre “N” es el probable autor mediato.

Javier “N” encargó que privaran de la vida a Cecilia Monzón, les proporcionó los elementos para cometer este delito, los sujetos estuvieron siguiendo las rutinas de la víctima, dio a conocer Ricardo Mejía. Jair “N” es sobrino de Javier “N”, presunto autor intelectual.

Mañanera hoy AMLO: Temas de este jueves 9 de junio

Asesinatos de periodistas en México

Respecto al caso del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos en Culiacán, Sinaloa, se identificó que el homicidio del periodista no corresponde a su profesión, sino a otras casuas y ya se tienen identificados a dos presuntos responsables de este crimen, quienes cuentan con órdenes de aprehensión.

Además, sobre el asesinato de las periodistas Yessenia Mollinedo y Sheila García, que ocurrió el pasado 9 de mayo en Veracruz, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se ejecutaron 2 órdenes de aprehensión de 5, en contra de Armando “N”, “El Trascabo” y Víctor Manuel “N”, “El Calaco”. Armando “N” habría sido autor intelectual y Víctor Manuel “N”, copartícipe.

Hay 26 detenidos con órden de aprehensión y 17 vinculados a proceso por los asesinatos contra periodistas en México, dijo Ricardo Mejía.

Cumbre de las Américas

El presidente AMLO reiteró su postura sobre no excluir a nadie en la Cumbre de las Américas, dijo que “si nosotros no hacemos nada porque cambie esa política que no respeta la soberanía de los pueblos, entonces eso va a continuar”, además mencionó que es necesario inaugurar una etapa nueva en todos los países hermanos del continente americano.

Expresó que le tiene todo el respeto al presidente Biden y entiende sus circunstancias, “pero también decir que si yo no cambio las circunstancias, no cambio yo”, destacó.

Avión presidencial

El mandatario mexicano dijo que no ha podido vender el avión presidencial debido a que es muy extravagante y lujoso y dijo que tampoco lo puede rematar. El presidente López Obrador ofreció el avión presidencial a Argentina y dijo que incluso puede haber un convenio para que pague con alimentos.

AMLO dijo que ya se agotó el tiempo de vida útil del avión presidencial de Argentina, “entonces les mandamos a decir, llévense el avión nuestro, además es un gobierno amigo”, puntualizó.

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

ldb