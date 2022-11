Mañanera hoy AMLO: Temas de este miércoles 30 de noviembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza la conferencia mañanera hoy miércoles 30 de noviembre.

AMLO expresó que viajará a Perú el próximo 14 de diciembre con motivo de la reunión de la Alianza del Pacífico. “Ya respondí que sí, entonces voy a salir”, expresó el mandatario mexicano. Entre los asistentes están Gabriel Boric Font, presidente de Chile; Gustavo Petro, de Colombia; Pedro Castillo, de Perú; y Guillermo Lasso, de Ecuador.

El Presidente explicó que aún no se decide el reemplazo de Gerardo Esquivel en el Banco de México y que aún no tiene una lista de posibles candidatos. También se le cuestionó sobre la producción de cerveza en el norte del país, si la idea es suspender por completo la producción o evitar su expansión, a lo que AMLO expresó que lo ideal es que ya no se den concesiones de agua con fines industriales en el norte para garantizar el agua para el consumo humano.

Por otra parte, López Obrador señaló que la fecha propuesta para la Cumbre de Líderes de América del Norte será el 9 y 10 de enero en la Ciudad de México (CDMX), la SRE y las embajadas están haciendo las agendas, a confirmar en días próximos, dijo.

