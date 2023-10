Mañanera hoy AMLO 24 de octubre de 2023 en vivo: Temas importantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza la mañanera hoy martes 24 de octubre; sigue minuto a minuto en adn40 los temas que son mencionados en la conferencia de prensa dada en Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

¿Cuáles son los avances en la campaña de salud invernal en México?

Ruy López Ridaura, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, mencionó que el pasado 17 de octubre comenzó la campaña de vacunación contra la COVID-19 y la influenza con el objetivo de proteger a la población mexicana durante la temporada de frío.

Destacó que en una semana ya se han aplicado 1.7 millones de dósis entre ambas vacunas. La meta que tiene la Secretaría de Salud es aplicar 35.2 millones de dósis de vacunas contra la influenza y 19.4 millones contra la COVID-19 .

¿Cómo avanza en programa IMSS-Bienestar?

Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló que el IMSS-Bienestar tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas mediante la salud. Destacó que con el programa se beneficiará a más de 50 millones de mexicanos, a través de 714 hospitales de segundo y tercer nivel de atención.

¿Vías ferroviarias serán utilizadas para el transporte de pasajeros?

El presidente AMLO señaló que el Gobierno envió una propuesta a concesionarios de ferrocarril para utilizar las vías para el transporte de pasajeros . Señaló que se espera una respuesta a más tardar en noviembre de este año.

¿Qué dijo AMLO sobre la intención de la presidenta de la SCJN de ir al Senado?

Tras ser cuestionado sobre la intención de Norma Piña , presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de acudir al Senado para hablar sobre la extinción de los fideicomisos, AMLO mencinó que “no es necesario”, y puede ser una falta de respeto para quienes asistirían.

¿En qué consiste la reforma que elimina los fideicomisos?

AMLO explicó que los fideicomisos no se han utilizado para financiar las pensiones y apoyos médicos complemetarios de los trabajadores. Destacó que la reforma modifica el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Juficial de la Federación para establecer que no podrán crearse ni mantenerse fondos y fideicomisos que no estén expresamente previstos en la Ley.

¿Qué vacuna contra el COVID-19 se aplicó AMLO?

Con el objetivo de invitar a los mexicanos a protegerse contra la COVID-19 y la influenza en esta temporada invernal, AMLO recibió ambas vacunas. El mandatario argumentó que la vacuna Abdala es segura y para comprobarlo él se la pondría.

¿Se venderán vacunas contra la COVID-19 en México?

Tras ser cuestionado sobre los avances en la comercialización de las vacunas contra la COVID-19, Ruy López Ridaura, señaló que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ya revisa la información de Pfizer, AstraZeneca y Moderna. Se espera los expedientes que las farmaceúticas se revisen lo más pronto posible y en noviembre se proporcione una resolución.

