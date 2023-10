“No hay condiciones para un diálogo entre Poderes”, Norma Piña declina invitación del Senado

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña dio a conocer que no asistirá al Senado de la República el martes 24 de octubre como se había acordado en virtud de que no existen condiciones para tener un dialogo institucional entre poderes.

¿Cómo fue la invitación del Senado a la ministra presidenta?

El senador Alejandro Rojas envió una invitación a la ministra presidenta el pasado sábado 21 de octubre para acudir el martes 24 de octubre a dialogar sobre los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), la invitación, dijo la ministra estaba firmada a nombre de la bancada de Morena y en acuerdo con su coordinador.

A esta invitación se sumó la de los grupos parlamentarios del PRI y PAN en el mismo sentido, por lo que la ministra respondió afirmativamente a la invitación.

¿Qué pidió la ministra presidenta para acudir al Senado?

De acuerdo la misiva de la ministra, solicitó que a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se convocara a todas las fuerzas políticas para establecer un dialogo con pluralidad democrática.

¿Por qué la ministra presidenta declinó la invitación?

A pesar de que había una invitación a nombre de Morena, el coordinador de la bancada aseguró que no había una invitación formal ni un acuerdo de parte de su bancada, de ahí que no podría llevarse a cabo un dialogo institucional entre poderes,

Estoy imposibilitada para acudir en representación del Poder Judicial de la Federación, ante la falta de condiciones para llevar a cabo un dialogo institucional entre Poderes.

SCJN mantiene apertura al dialogo

A pesar de no existir condiciones, dijo, se mantiene la disposición y apertura la dialogo, siempre que las condiciones existan, la pluralidad se encuentre representada y se deje claro que se trata de un encuentro entre Poderes, ya que lo que esta en juego es el presupuesto del Poder Judicial Federal y la protección de sus trabajadores.

