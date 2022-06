El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera hoy martes 21 de junio.

COVID-19 en México

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informa sobre la situación de COVID-19 en México, en la que destaca el incremento progesivo en la frecuencia de los casos, los cuales son de la variante Ómicron, predominan principalmente BA.4 y BA.5.

Explica que de la variante Ómicron se espera una enfermedad mayormente leve en las personas, son síntomas muy parecidos al catarro común y el crecimiento es más lento de lo que fue la cuarta ola.

López-Gatell dijo que aumentan los casos COVID-19 pero no aumentan las hospitalizaciones y hay menor daño a los pulmones. Las defunciones son en mínima cantidad, 5 defunciones diarias a nivel nacional, “lo cual es alentador”, explica.

Además, dijo que ha sido positiva la respuesta al registro de vacunación para menores de de 5 a 11 años e informó que llegarán más dosis para que se tengan más de 2 millones.



Mañanera hoy AMLO: Temas de este martes 21 de junio

Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos Especialistas

Zoé Robledo, director del Instituto Nacional del Seguro Social (IMSS) explica la situación por la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos Especialistas, en 11 días hubo 10 mil 920 médicos que se registraron en la plataforma y el 4 de junio se instalaron 40 mesas receptoras de la documentación, y 4 mil 494 médicos especialistas que acudieron ya fueron acreditados para la siguiente etapa del proceso.

El director del IMSS dio a conocer que únicamente el 22% de las vacantes ofertadas registraron al menos un postulante que acudió a la mesa y fue acreditado en la primera ronda de contratación.

Periodistas independientes

También informó que son 180 periodistas los que ya concluyeron su proceso de registro para el programa gubernamental para que periodistas independientes tengan seguridad social. Robledo destacó que el registro seguirá abierto hasta el 30 de junio.



Zonas arqueológicas en ruta del Tren Maya

Por otra parte, Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) habla sobre el salvamento arqueológico y el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas en la ruta del Tren Maya.

El director del INAH destaca que el programa de mejoramiento de estas zonas arqueológicas generarán más visitantes. En 21 sitios se harán mejoras muy importantes que comenzarán a observarse a partir de marzo del 2023.

Además, expresó que durante la construcción del Tren Maya se han identificado cerámicas, vasijas, 23 mil 778 estructuras inmuebles, 373 enterramientos humanos, así como rasgos naturales como cuevas, pozos, cenotes o estructuras para siembra.

Fenómeno migratorio

El presidente AMLO dijo que analizará tener un encuentro con migrantes y que tiene comunicación permanente con paisanos, en general, porque hay muchas organizaciones y es complicado poder reunirse con todos, destaca que “Lo que más importa es que se sientan defendidos y protegidos por el gobierno de México, por su gobierno”.

Respecto a su visita a Estados Unidos, AMLO dijo que todavía no está definida la fecha, será en julio, al parecer en la segunda quincena del mes pero aún no está definida y no se han definido los temas a tratar.

Caso Julian Assange

AMLO mencionó que solicitó que se le exonerara a Julian Assange porque es injustamente tratado y es “el mejor periodista de nuestro tiempo en el mundo”, así lo expresó luego de que en días anteriores el Reino Unido autoarizara su extradición a Estados Unidos. “Yo quiero plantear que sí voy a pedir al presidente Biden que se atienda este asunto”, expresó.

