Desde Palacio Nacional, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza la conferencia mañanera hoy jueves 19 de mayo.

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, presenta el informe “Cero Impunidad”, en el que dijo que “no hay crimen sin castigo”.

En la Ciudad de México (CDMX) se llevaron a cabo la detención de Raúl “N”, presunto, “Mi Jefe”, presunto líder de la Unión Tepito y principal generador de violencia en la Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

La Fiscalía General de Sonora informó que se logró tener 50 años de cárcel para Jonathan Francisco “N”, quien asesinó al joven Alan, de 20 años.

Caso Debanhi Escobar

A partir de la reunión que autoridades federales y estatales tuvieron con los padres de Debanhi Escobar, el presidente hizo el compromiso para agotar todas las línea de investigación. Los dos dictámentes periciales de la autopsia de Debanhi tienen diferencias, uno informa que sí hubo una agresió sexual y el otro indica que no la hubo. Además, dio a conocer que habrá un tercer dictámen pericial para tener claridad.

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que se analizan elementos de video y de telefonía para que se ayude a continuar con las investigaciones y a encontrar a quienes pudieron haber participado en el asesinato de Debanhi Escobar.

Mañanera hoy AMLO: Temas de este jueves 19 de mayo

Periodistas asesinados en 2022

En lo que va de este 2022, hay 9 casos de periodistas asesinados en México, de acuerdo con lo informado por el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien dijo que aunque se ha dicho que son 11, las autoridades federales contemplan 9 casos debido a que “todos están soportados en actuaciones ministeriales de las fiscalías”, argumentó que incluso en testimonios de las víctimas, ya que refirieron sobre la principal actividad de los periodistas. A pesar de que se contemplan 9 y no 11, eso no significa que los otros homicidios no se estén investigando, puntualizó.

Respecto al caso de las periodistas Yessenia Mollinedo y Yohana García, asesinadas en Veracruz, Ricardo Mejía dio a conocer que ya hay dos órdenes de aprehensión contra los presuntos autores materiales de su asesinato y se continúa con las investigaciones.



