Conferencia mañanera hoy AMLO 19 de abril de 2023 en vivo: Temas importantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza la mañanera hoy miércoles 19 de abril; sigue minuto a minuto en adn40 los temas que son mencionados en la conferencia de prensa dada en Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

AMLO recordó que la Comisión Federal de Electricidad tenía 39% de participación en la generación de energía, pero con esta compra llegará al 55%; sin embargo, con las plantas que se construyen y la modernización de hidroeléctricas, el próximo año se llegará al 70 o 75%; lo cual es necesario para evitar que aumente el precio de la luz.

Asimsimo dijo que posteriormente dará a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y finalmente, se fijará postura ante la resolución de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Guardia Nacional. Por último felicitó a Elena Reygadas por ser nombrada la Mejor Chef del Mundo en 2023.

¿Cuál es el alcance de la compra de las 13 plantas a Iberdrola?

Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, informó que el perímetro son 13 plantas que tienen generación efectiva de 8.5 gigas. Estas se suman a los 44 que tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de generación y dan 52.7 gigas de capacidad, cuando la demanda pico es de 41.1 gigas en México. Es decir que la compra más la capacidad que tiene la CFE daría la totalidad de la demanda.

La CFE va a operar el 55% de la capacidad de generación eléctrica del país, con mayor escala de producción aumentara las eficiencias internas y da a la CFE mayor capacidad en el nor-noreste.

¿Cuál es el costo de la compra de las plantas eléctricas a Iberdrola?

El costo de la compra son 5,943 mdd, sin embargo, el costo final está sujeto a verificación de parte del Estado y a ajustes correspondientes. Reiteró que todos los flujos de ingreso se acumularán en favor del Estado y hay incentivos para cerrar la compra.

Agregó que la operación se financiará a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) con una aportación de 45 mmdp que hace la SHCPpara dar capacidad de financiamiento, con el 51% de capital en riesgo de Fonadin, que será el adquiriente y debajo habrá un vehículo especial que dará un contrato a una empresa especializada en administrar los activos; sin embargo, el Fonadin se asegura de tener la mayoría del control de los activos de capital de riesgo, añadió.

Destacó que todos los bancos se han acercado para ofrecer financiamiento, ya que la operación es bastante atractiva para ellos. Aún cuando se supusiera que se trata de deuda, el gobierno está comprando un activo que produce flujo, es por eso que se insiste en que no hay deuda, apuntó.

La operación se pagará en 10 años, en los cuales el ingreso provendrá del flujo de los recursos y será superior a 2,400 mdp invertidos de origen en el costo de la adquisición de capital de riesgo. Asimismo aseguró que la CFE genera utilidades operacionales y al mismo tiempo dividendos; es lo que Fonadin toma en cuenta para la adquisición.

¿Cuál es la sensación de inseguridad en México, según el Inegi?

Jesús Ramirez destacó que según la encuesta nacional del Inegi de marzo de 2023 sobre percepción de insegurida bajó y tuvo la reducción más importante en los últimos 10 años. Destacó que el 62% de la población de 18 años o más considera que vivir en su cuidad es inseguro.

En el ultimo año ha bajado 4 puntos y a lo largo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la reducción ha sido del 11.6%. Respecto a los lugares en donde las personas se sienten más inseguras el primer lugar lo ocupa el cajero automático en la vía pública.

¿Qué dijo AMLO luego de que la SCJN declarara inconstitucional la trasferencia de la Guardia Nacional a la Sedena?

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), AMLO dijo que para la élite política y los grupos de intereses creados el Ejercito y la Marina no debe de participar en labores de seguridad publica, mientras que el pueblo mayoritariamente les tiene confianza.

Entonces ayer la SCJN no recogió la voz del pueblo si no de los grupos de intereses, así era antes y así quieren que continúen las cosas. Destacó que ocho ministros de la SCJN actuaron de manera facciosa y no con criterio jurídico, si no jurídico, defendiendo las antiguas practicas del régimen autoritario y corrupto, caracterizada por contubernio e injusticia y subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y de cuello blanco.

Los ministros de la Corte, con excepción de tres actuan al estilo de los anteriores gobiernos y de Genaro Garcia Luna. Asimismo dijo que días antes de que concluya su gobierno volverá a presentar una iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional.

¿Cuándo presentará la iniciativa de reforma para que la GN dependa de la Sedena?

AMLO destacó que 1 de septiembre de 2024 dará su último informe antes de terminar mi mandato y para entonces ya estarán en funciones los nuevos legisladores. Ante ello presentará una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, esperando se apruebe el ultimo día de mi gestión, a finales de septiembre.