Elecciones 2024 en Guanajuato: Así va el PREP en vivo y quién se perfila para ganar

La gubernatura de Guanajuato será ocupada por primera vez por una mujer, quien dirigirá a la entidad por los próximos seis años. Tras el cierre de casillas te contamos cómo va el avance de las tendencias del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

En Guanajuato, las candidatas que buscan la gubernatura son:



Libia Dennise García Muñoz Ledo por la coalición “Fuerza y Corazón” conformada por el PAN, PRI y PRD.

Alma Edwviges Alcaraz Hernández por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” conformada por Morena, PT y PVEM.

Yulma Rocha Aguilar por el partido Movimiento Ciudadano.

¿Cómo va el PREP en Guanajuato?

Los datos preliminares indican que la participación ciudadana fue de 49.81%, hasta el momento se han capturado 38 actas de 8 mil 166; la mayoría van para la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por Guanajuato”, Libia García, quien con 4 mil 642 votos tiene 53.60% de ventaja.

Tanto García como Alcaraz se han autoproclamado ganadoras, sin embargo, la cuenta de los votos continúa.

Queridas y queridos guanajuatenses: ¡GANAMOS!



Con tu voto y confianza este 2 de junio, la Transformación llegó a Guanajuato.



De la mano de nuestra próxima Presidenta @Claudiashein gobernaremos para todas y todos, recuperar la seguridad y lograr prosperidad compartida.… pic.twitter.com/bgphIcdMBM — Alma Alcaraz (@AlmaAlcarazH) June 3, 2024

🙌🏼 Este día la gente de #Guanajuato eligió un nuevo comienzo.

Nuestro triunfo es contundente e irreversible. Gracias a las y los guanajuatenses por darme su confianza, no les voy a fallar. #LibiaGobernadora pic.twitter.com/gSXxtse4X8 — Libia Dennise (@LibiaDennise) June 3, 2024

¿Qué es el PREP?

De acuerdo con el Instituto Electoral de Guanajuato , el PREP no cuenta votos, sino que captura y publica la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo por las y los ciudadanos que participan como funcionarios de casilla. Las y los representantes de los partidos políticos tienen una copia de dicha acta, lo que permite cotejar los datos publicados por el PREP.

Los resultados presentados por el PREP son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto, no tienen efectos jurídicos. No es un cálculo de los resultados a partir de estimaciones estadísticas o proyecciones con base en una muestra.

No es una encuesta de salida donde se entrevista a las personas que salen de las casillas sobre su voto emitido. No es el resultado definitivo de la votación ni sustituye a los cómputos.

Elecciones 2024: ¿Qué cargos se eligen en Guanajuato?

En el estado de Guanajuato, el proceso electoral dio inicio el 25 de noviembre de 2023 y se buscó:



Una gubernatura

418 regidurías

22 diputaciones de mayoría relativa

14 diputaciones de representación proporcional

46 presidencias municipales

52 sindicaturas de mayoría relativa