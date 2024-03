Sheinbaum y Gálvez firman acuerdo de paz del Episcopado Mexicano

Las candidatas a la Presidencia Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez firmaron este 11 de marzo acuerdo de paz impulsado por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) cuyo propósito es frenar la violencia que se vive en México a través de reformar el sistema de justicia, atender a las víctimas y dar marcha atrás a la militarización.

Las propuestas fueron presentadas por la Iglesia católica este lunes a los tres candidatos Sheinbaum , Gálvez y Jorge Álvarez Máynez esto con la finalidad de debatir sobre el combate a la crisis de violencia que azota a México y frenar la polarización política y social.

Organizado por organizaciones civiles y religiosas, el Diálogo Nacional por la Paz convocó a los tres aspirantes a gobernar el país a firmar un compromiso común contra la inseguridad y tener una agenda compartida.

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez al firmar acuerdo de paz de la Iglesia Católica?

Al firmar el acuerdo con la Iglesia Católica, la candidata de Fuerza y Corazón por México habló nuevamente sobre su propuesta de construir una “megacárcel” de alta seguridad al afirmar que esta propuesta reduciría el hacinamiento en las cárceles y reduciría el número de personas detenidas por delitos menores.

Lo que propongo es una renovación total del sistema penitenciario, de tal manera que las cárceles sean verdaderos centros de readaptación social y no escuelas de delincuentes donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, como ocurre hoy en día -, agregó.

Xóchitl Gálvez se comprometió a que su primera acción si gana la Presidencia será reunirse con la Iglesia Católica para dialogar sobre la reconstrucción del tejido social. “Hoy me quiero comprometer con ustedes, que al ganar la elección, al día siguiente de la toma de posesión del 2 de octubre me voy a reunir con ustedes para tener la primera sesión de trabajo. Diálogo y escucha de compromiso con la paz, pero no como candidata sino como presidencia de la República”.

Xóchitl Gálvez: "Compromiso Nacional por la Paz" - Conferencia Del Episcopado Mexicano https://t.co/6imXYKnTqe — Sociedad Civil México (@SocCivilMx) March 11, 2024

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre acuerdo de paz?

Sheinbaum Pardo señaló que después de haber leído el acuerdo que se se divide en siete capítulos y 132 propuestas celebró tener coincidencias, sobre todo en una visión de construcción de la paz atendiendo las causas, pero añadió condiciones y cambios para alcanzar el acuerdo con la Iglesia Católica.

La candidata de Morena dijo que no comparte la “evaluación pesimista del momento actual” pues se afirma que el tejido social está en un proceso de “degradación acelerada”, además de que afirma que en las últimas décadas se ha perdido el sentido de pertenencia a una colectividad.

Leí con mucha atención el texto emanado del “Diálogo Nacional por la Paz”, sus siete capítulos y sus 132 propuestas. Me congratula saber que tenemos coincidencias, sobre todo la de superar la visión punitiva de autoritarismos y decretos de guerra, y avanzar a una visión de… pic.twitter.com/nQWTEsLtiD — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 11, 2024

Indicó que tampoco coincidía con con la visión de que en México prevalece el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre ante la violencia.

