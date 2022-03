“El Bronco” obtiene amparo tras detención en Nuevo León

El exgobernador de Nuevo León, Jaime “N”, “ El Bronco ” , obtuvo un amparo del Juzgado Primero de Distrito en Monterrey tras ser detenido este 15 de marzo en el municipio de General Terán.

“El Bronco” fue arrestado por el presunto desvío de recursos públicos, humanos y materiales para la recolección de firmas que le ayudó a conseguir su candidatura presidencial independiente en la contienda de 2018.

El exmandatario estatal fue ingresado al Penal de Apodaca por personal de la fiscalía local, lugar en el cual permanecerá bajo prisión preventiva.

La Fiscalía General del Estado de Nuevo León (FGE) informó que el exgobernador fue capturado por personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado, quienes actuaron en coordinación con elementos de la Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Momentos después de la detención, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, publicó un video en donde señala que son un gobierno incorruptible y que “quien la hace, la paga”.

En dicho video, el gobernador García añade que irán a la cárcel quienes sean culpables de robo o desvío de recursos públicos “a sus amigos, favoritos o campañas” y apuntó “ya basta de que saqueen a nuestro estado”.

AMLO condena difusión de fotos de “El Bronco”

El presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) condenó la publicación de fotos de la detención del exgobernador de Nuevo León, Jaime “N”, mejor conocido como “El Bronco” por presuntos delitos electorales.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 16 de marzo, AMLO señaló que la detención de “El Bronco” no está vinculada con el gobierno federal.

“Lo que no me gustó fueron las fotos que le tomaron, eso no; creo que afecta a la dignidad de las personas, es un asunto que tiene que ver con el honor y la dignidad”, mencionó AMLO al hacer referencia de las fotos en las que se observa a “El Bronco” sosteniendo la placa de identificación tras ser ingresado a un centro penitenciario.



