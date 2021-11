Diputados aprueban en lo general PEF 2022; hay casi 2 mil reservas

El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general con 274 votos a favor, 219 en contra y 3 abstenciones el dictamen con proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022.

Se decretó un receso para continuar este jueves, a partir de las 9:00 horas, con la discusión de las 1,994 reservas presentadas por los partidos de oposición y se prevé que la discusión del PEF 2022 se extienda hasta el sábado.

Con 274 votos a favor, 219 en contra y 3 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022. #PEF2022 pic.twitter.com/dCegnW0zSB — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 11, 2021

Diputados discuten en pro y contra del PEF 2022

El diputado de Morena, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, se pronunció a favor del PEF 2022, ya que es un presupuesto con sentido social orientado al bienestar y al desarrollo del campo. “Las y los diputados de la Cuarta Transformación somos de palabra comprometidos con el campo y el pueblo de México”.

Por el PT, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que el PEF 2022 es dinero del pueblo al servicio al pueblo y de la gente, para garantizar sus derechos y programas sociales, vacunas, servicios sanitarios, escuelas, caminos, carreteras e infraestructura.

La diputada del PAN, Margarita Zavala Gómez del Campo expuso que ningún presidente había tenido tanto dinero para disponer, pero no le alcanza para los que más necesitan. “Vamos a votar en contra porque es un presupuesto que no protege a la niñez, abandona la primera infancia y dice incrementar el rubro de salud, pero no hay para el esquema básico de las vacunas; no se apoya la igualdad para las mujeres”.

También se manifestó en contra del PEF 2022, la legisladora del PRD, Elizabeth Pérez Valdez, quien argumentó que el presupuesto no posee perspectiva de género y tampoco es incluyente. “Recortar recursos para la erradicación y eliminación de la violencia contra la mujer es una forma más de generar violencia”, dijo.

#ÚltimaHora 274 votos a favor, 219 en contra y 3 abstenciones. Aprueba el Pleno, en lo general, el dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022. #PEF2022 https://t.co/SNzaEoESZ0 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 11, 2021

PEF 2022 recorta presupuesto al INE

El PEF 2022 prevé un eventual recorte de 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto solicitado por el INE para 2022. Para 2021 se aprobó un presupuesto para el INE de 26.8 mil millones de pesos; mientras en el PEF 2022 quedaría de 19.7 mil millones de pesos si se acepta la reducción.

En total se proyecta para el año 2022 una inversión arriba de los 982 mil millones de pesos, lo que representa 122 mil millones más en comparación con el año 2021. De esto, para el Tren Maya, uno de los principales proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, se proyecta una inversión arriba de los 62 mil millones de pesos, que representa el 67.2% más, el año 2021.

