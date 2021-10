Diputados avalan en lo general la Miscelánea Fiscal 2022

La madrugada de este martes 19 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Miscelánea Fiscal 2022 con 260 votos a favor, 218 en contra y cero abstenciones.

Tras una discusión de al menos 3 horas, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Miscelánea Fiscal 2022, el cual reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos.

Modificaciones de Ley para la Miscelánea Fiscal 2022

Con la aprobación del dictamen para la Miscelánea Fiscal 2022, se creará el nuevo Régimen Simplificado de Confianza en el que tributarán todos los pequeños contribuyentes a partir de enero del 2022 y aplicará para personas físicas con actividad empresarial, emprendedores y pequeños negocios como estéticas, talleres mecánicos, peluquerías, papelerías, taquerías, entre otros cuyos ingresos no rebasen los 3.5 millones de pesos anuales.

Además, a partir de enero de 2022 será obligatorio para todos los mayores de 18 años inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); se incluirán en el régimen de sujetos no obligados mientras no sean empleados, tiempo en el que no presentarán declaración anual ni pagarán impuestos.

Continuará la discusión en lo particular de la Miscelánea Fiscal 2021

La Miscelánea Fiscal 2021 fue remitida por el Ejecutivo Federal el pasado 8 de septiembre, como parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2022 y tras ser aprobada en lo general por los legisladores de la Cámara de Diputados, se realizará la discusión en lo particular a partir de las 10:00 horas de este martes 19 de octubre.



