Casillas especiales 2024: ¿en dónde puedo votar si mi casilla no abre o no se instala?

De cara a la elección del próximo domingo 2 de junio, surgen algunas dudas sobre el día de la votación. Entre ellas qué ocurre si la casilla que me corresponde para emitir mi sufragio no se instala o que no alcancen las boletas.

Por este motivo se instalan las casillas especiales: espacios destinados a ciudadanos para que puedan votar, pues no pudieron hacerlo por alguna de las razones dichas en su localidad. Aquí, en Político MX, te contamos qué puedes hacer en caso de encontrarte frente a una situación así.

